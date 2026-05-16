開催：2026.5.16

会場：ＰＮＣパーク

結果：[パイレーツ] 9 - 11 [フィリーズ]

MLBの試合が16日に行われ、ＰＮＣパークでパイレーツとフィリーズが対戦した。

パイレーツの先発投手はブラクストン・アシュクラフト、対するフィリーズの先発投手はアーロン・ノラで試合は開始した。

3回裏、1番 オニール・クルーズ 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 PIT 2-0 PHI、2番 ブランドン・ロー 4球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 4-0 PHI、5番 マルセル・オズナ 6球目を打ってセンターへのツーランホームランでパイレーツ得点 PIT 6-0 PHI

4回表、6番 ブライソン・ストット 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでフィリーズ得点 PIT 6-1 PHI

5回表、2番 カイル・シュワバー 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでフィリーズ得点 PIT 6-3 PHI

5回裏、2番 ブランドン・ロー 2球目を打って右中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 PIT 7-3 PHI

6回裏、9番 ジャレド・トリオロ 初球を打ってサードゴロ しかしサードがエラーでパイレーツ得点 PIT 8-3 PHI

7回表、2番 カイル・シュワバー 初球を打ってセンターへのツーランホームランでフィリーズ得点 PIT 8-5 PHI

9回表、2番 カイル・シュワバー カウント3-0から押し出しの四球でフィリーズ得点 PIT 8-6 PHI、3番 ブライス・ハーパー 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PIT 8-8 PHI

10回表、5番 ブランドン・マーシュ 3球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでフィリーズ得点 PIT 8-9 PHI、7番 ラファエル・マルシャン 3球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでフィリーズ得点 PIT 8-11 PHI

10回裏、7番 コナー・グリフィン 2球目を打ってサードゴロ 3塁ランナーは本塁へでパイレーツ得点 PIT 9-11 PHI

試合は9対11でフィリーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はフィリーズのホセ・アルバラドで、ここまで1勝1敗0S。負け投手はパイレーツのデニス・サンタナで、ここまで2勝3敗2S。フィリーズのカーカリングにセーブがつき、1勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 11:14:11 更新