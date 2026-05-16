開催：2026.5.16

会場：トゥルイスト・パーク

結果：[ブレーブス] 3 - 2 [Rソックス]

MLBの試合が16日に行われ、トゥルイスト・パークでブレーブスとRソックスが対戦した。

ブレーブスの先発投手はスペンサー・ストライダー、対するRソックスの先発投手はコネリー・アーリーで試合は開始した。

1回裏、2番 ドレーク・ボールドウィン 初球を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 ATL 1-0 BOS

4回裏、6番 マイケル・ハリス 6球目を打ってセンターへのホームランでブレーブス得点 ATL 2-0 BOS

6回表、2番 ミッキー・ギャスパー 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでRソックス得点 ATL 2-1 BOS

7回表、6番 マルセロ・マイヤー 3球目を打って右中間スタンドへのホームランでRソックス得点 ATL 2-2 BOS

10回裏、9番 マイク・ヤストレムスキー 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでブレーブス得点 ATL 3-2 BOS

試合は3対2でブレーブスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブレーブスのディディエ・フエンテスで、ここまで3勝0敗0S。負け投手はRソックスのロバート・サマニエゴで、ここまで0勝2敗0S。

なお、Rソックスの吉田正尚はこの試合で1打数、0安打、0打点、打率は.270となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 11:14:14 更新