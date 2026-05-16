開催：2026.5.16

会場：プログレッシブ・フィールド

結果：[ガーディアンズ] 6 - 7 [レッズ]

MLBの試合が16日に行われ、プログレッシブ・フィールドでガーディアンズとレッズが対戦した。

ガーディアンズの先発投手はタナー・バイビー、対するレッズの先発投手はアンドルー・アボットで試合は開始した。

2回表、7番 マシュー・マクレーン カウント3-2から押し出しの四球でレッズ得点 CLE 0-1 CIN、8番 タイラー・スティーブンソン 3球目を打ってライトへの犠牲フライでレッズ得点 CLE 0-2 CIN

5回表、2番 エリー・デラクルス 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレッズ得点 CLE 0-3 CIN

6回裏、4番 リース・ホスキンス 6球目を打ってレフトスタンドへのホームランでガーディアンズ得点 CLE 1-3 CIN

8回表、5番 スペンサー・スティア 4球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでレッズ得点 CLE 1-4 CIN、7番 マシュー・マクレーン 4球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでレッズ得点 CLE 1-6 CIN

8回裏、7番 トラビス・バザナ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでガーディアンズ得点 CLE 2-6 CIN、9番 ブラヤン・ロッキオ カウント3-0から押し出しの四球でガーディアンズ得点 CLE 3-6 CIN、1番 スティーブン・クワン カウント3-2から押し出しの四球でガーディアンズ得点 CLE 4-6 CIN、2番 ホセ・ラミレス 2球目を打ってセンターへの犠牲フライでガーディアンズ得点 CLE 5-6 CIN

9回表、4番 ジェフリー・ブルデー 3球目を打ってセカンドゴロ 3塁ランナーは本塁へでレッズ得点 CLE 5-7 CIN

9回裏、6番 アンヘル・マルティネス 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでガーディアンズ得点 CLE 6-7 CIN

試合は6対7でレッズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレッズのアンドルー・アボットで、ここまで3勝2敗0S。負け投手はガーディアンズのタナー・バイビーで、ここまで0勝6敗0S。レッズのアントンにセーブがつき、0勝0敗1Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 11:18:17 更新