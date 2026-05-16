開催：2026.5.16

会場：シティ・フィールド

結果：[メッツ] 2 - 5 [ヤンキース]

MLBの試合が16日に行われ、シティ・フィールドでメッツとヤンキースが対戦した。

メッツの先発投手はクレイ・ホームズ、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。

3回表、4番 コディ・ベリンジャー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYM 0-1 NYY、5番 ジャズ・チザム 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYM 0-3 NYY

5回表、7番 スペンサー・ジョーンズ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYM 0-4 NYY

7回裏、3番 フアン・ソト 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 1-4 NYY

9回表、2番 ベン・ライス 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYM 1-5 NYY

9回裏、6番 ブレット・バティ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 2-5 NYY

試合は2対5でヤンキースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はヤンキースのキャメロン・シュリトラーで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はメッツのクレイ・ホームズで、ここまで4勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 11:24:13 更新