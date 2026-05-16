2026年5月16日（土） MLB メッツ vs ヤンキース 試合結果
開催：2026.5.16
会場：シティ・フィールド
結果：[メッツ] 2 - 5 [ヤンキース]
MLBの試合が16日に行われ、シティ・フィールドでメッツとヤンキースが対戦した。
メッツの先発投手はクレイ・ホームズ、対するヤンキースの先発投手はキャメロン・シュリトラーで試合は開始した。
3回表、4番 コディ・ベリンジャー 5球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYM 0-1 NYY、5番 ジャズ・チザム 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでヤンキース得点 NYM 0-3 NYY
5回表、7番 スペンサー・ジョーンズ 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでヤンキース得点 NYM 0-4 NYY
7回裏、3番 フアン・ソト 3球目を打ってセンターへのホームランでメッツ得点 NYM 1-4 NYY
9回表、2番 ベン・ライス 5球目を打って右中間スタンドへのホームランでヤンキース得点 NYM 1-5 NYY
9回裏、6番 ブレット・バティ 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでメッツ得点 NYM 2-5 NYY
試合は2対5でヤンキースの勝利となった。
この試合の勝ち投手はヤンキースのキャメロン・シュリトラーで、ここまで6勝1敗0S。負け投手はメッツのクレイ・ホームズで、ここまで4勝4敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-16 11:24:13 更新