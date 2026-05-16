「子宮筋腫で子宮全摘出術をすすめられたけれど、後遺症が心配」「日常生活にどのような影響があるの？」このような不安を抱える女性は少なくありません。

子宮全摘出手術は、子宮筋腫の根治的な治療法として確立された手術です。実際、多くの方は術後も健康的で充実した生活を送っており、月経による煩わしさから解放され、生活の質が向上したという声も多く聞かれます。この記事では、子宮筋腫で子宮全摘出した場合の後遺症などを解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「子宮筋腫で子宮全摘出」したらどのような「後遺症」が出る？【医師監修】』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

森 亘平（医師）

子宮筋腫で子宮全摘出した場合の後遺症

東北大学病院産婦人科2019年浜松医科大学医学部医学科卒[職歴]2019年4月～2021年3月仙台厚生病院初期臨床研修医2021年4月～12月石巻赤十字病院産婦人科2022年1月～2023年6月八戸市立中央市民病院産婦人科2023年7月～2024年3月東北大学病院産婦人科2024年4月～2025年3月宮城県立こども病院産科2025年4月～東北大学病院産婦人科/東北大学大学院医学系研究科博士課程[資格]日本産科婦人科学会認定産婦人科専門医厚生労働省指定緊急避妊薬の処方にかかるオンライン診療研修修了厚生労働省指定オンライン診療研修 修了JCIMELSベーシックコースインストラクター[所属学会]・日本産科婦人科学会・日本周産期・新生児学会・日本超音波学会・日本人類遺伝学会・日本産科婦人科遺伝診療学会・日本DOHaD学会・日本医療安全学会

子宮を全摘出した場合に生じる後遺症を教えてください

手術直後の後遺症として、創部痛と腹部違和感があります。開腹手術では2～3週間、腹腔鏡下手術では1～2週間程度続きますが、鎮痛剤で症状緩和が可能です。

排尿に関する後遺症は、術後1ヶ月程度経験する方もいます。尿意を感じにくい、残尿感があるなどの症状ですが、多くは3ヶ月以内に改善します。

ホルモン関連の後遺症として、卵巣を温存しても子宮摘出により卵巣への血流が減少し、閉経が若干早まる可能性がありますが、いわゆる更年期症状は卵巣を温存している限りは強く起きません。

長期的には、10～15年の経過で1～2％の方に骨盤臓器脱が発生する可能性がありますが、骨盤底筋体操で予防ができます。

参照：『Pelvic organ prolapse after hysterectomy: A 10-year national follow-up study. 』（Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica）

子宮を全摘出したら生理はきませんか？

子宮全摘出後は月経が完全になくなります。子宮内膜を含む子宮全体を摘出するため、月経の起こる場所がなくなり、永続的に月経がなくなります。

多くの女性にとって大きなメリットで、月経痛から解放され、貧血も改善し、生理用品が不要になります。旅行や仕事の予定を月経に左右されることもなくなります。

ただし、卵巣を温存した場合、月経と同じホルモンの周期的変化は続きます。そのため、術後も周期的な気分の変動、乳房のハリ、むくみなどを自覚します。

子宮全摘出により排尿や排便に支障をきたすことがありますか？

術後早期には排尿障害を来たすことがあります。尿意を感じにくい、尿が出にくいなどですが、多くは3ヶ月以内に改善します。長期的には尿失禁のリスクがわずかに増加しますが、骨盤底筋体操により予防可能です。排便への影響として、術後1ヶ月程度、便秘になる方もいらっしゃいます。水分摂取、食物繊維の摂取、軽度の運動により改善します。

子宮を摘出しても性行為は可能ですか？

子宮摘出後も性行為は可能です。腟は残っており、術後6～8週間で腟断端が治癒すれば医学的に可能です。卵巣も切除している場合には、腟の潤いが減ることがあるので、潤滑ゼリーやホルモン剤の腟錠などを使うこともできます。

参照：『産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2023』（日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会）

編集部まとめ



子宮全摘出手術は安全で効果的な治療法です。月経はなくなりますが、症状からの解放ととらえる女性が多いです。

後遺症の多くは時間とともに改善し、完全な回復には3～6ヶ月かかりますが、段階的に日常生活に戻れます。

重要なのは十分な情報を得たうえで選択をすることです。子宮全摘出後も多くの女性が健康で充実した人生を送っています。

参考文献

『Pelvic organ prolapse after hysterectomy: A 10-year national follow-up study. 』（Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica）

『産婦人科診療ガイドライン 婦人科外来編2023』（日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会）