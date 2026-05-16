イベントや街頭PRで活躍するイベントカー。立ち止まって聞いたこともあるのでは。株式会社NEXERはこのほど、株式会社グリーンオートと共同で、全国の男女1000人を対象に行った「イベントカーで演説してるのを聞いてみたい芸能人」についてのアンケート結果を公開した。



【調査結果】イベントカーで演説してるのを聞いてみたい芸能人ランキング

3位はお笑い芸人で博識の「カズレーザー（メイプル超合金）」（39票）が入った。主な意見として「独自の理論がしっかりありそうで発見が多そう」（40代・女性）、「芸人さんらしく面白い話で、インテリらしくためになる話を聞かせてくれそう」（40代・女性）、「なんとなく赤いスーツでの演説が似合いそうだから」（50代・男性）などがあった。



2位はトーク力もある俳優の「大泉洋」（47票）がランクイン。「喋りが達者なので」（40代・男性）、「いつものぼやき調子でマシンガントークが見たい」（40代・女性）、「演説とは関係ない話ばかりしそう」（40代・男性）、「周りを楽しませてくれそう」（50代・男性）、「声の伸びと語りの巧さで、思わず足を止めてしまう」（60代・男性）などの声が寄せられた。



1位はお笑い界の大御所「明石家さんま」（62票）となった。主な理由として「場を盛り上げられそうだから」（30代・男性）、「話を聞くだけで元気になれそうだから」（30代・女性）、「言わずもがなのおしゃべりキングだから」（40代・男性）、「楽しいし、聞いてて飽きないから」（40代・女性）などが挙がった。



4位は「マツコ・デラックス」（37票）、5位が「木村拓哉」（33票）だった。



（よろず～ニュース調査班）