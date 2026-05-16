吉木りさ、家族での潮干狩りショットを披露「ご主人の画になる立ち方は必須なのですね」
タレントの吉木りさ（38）が15日、自身のインスタグラムを更新。夫で俳優の和田正人（46）と2人の子どもたちと家族で潮干狩りを楽しむ様子を公開した。
【写真】「ご主人の画になる立ち方は必須なのですね」子どもたちを前に“仁王立ち”の和田正人 ※2枚目
吉木は「GW恒例の潮干狩り、今更ながら載せてみます」とのコメントとともに、4枚の写真をアップ。子どもの隣で笑顔を見せる自身や、サングラスに短パンのラフな姿で貫禄ある立ちポーズをする和田の姿、子どもたちの様子などがとらえられている。
ファンからは「ご主人の画になる立ち方は必須なのですね」「お父さんカッコイイ。仁王立。一家を守るなんか素敵だと思いますよ」「楽しそうだなぁ」「相変わらずかわいい」などのコメントが寄せられている。
吉木と和田は、2017年11月22日“いい夫婦の日”に結婚。19年10月に長女（6）、22年10月に長男（3）が誕生した。
【写真】「ご主人の画になる立ち方は必須なのですね」子どもたちを前に“仁王立ち”の和田正人 ※2枚目
吉木は「GW恒例の潮干狩り、今更ながら載せてみます」とのコメントとともに、4枚の写真をアップ。子どもの隣で笑顔を見せる自身や、サングラスに短パンのラフな姿で貫禄ある立ちポーズをする和田の姿、子どもたちの様子などがとらえられている。
ファンからは「ご主人の画になる立ち方は必須なのですね」「お父さんカッコイイ。仁王立。一家を守るなんか素敵だと思いますよ」「楽しそうだなぁ」「相変わらずかわいい」などのコメントが寄せられている。
吉木と和田は、2017年11月22日“いい夫婦の日”に結婚。19年10月に長女（6）、22年10月に長男（3）が誕生した。