バイトダンス（Bytedance）のショートムービープラットフォーム「TikTok」で、動画内のスポットを予約できる機能「TikTok GO」の定式提供を開始した。2025年にテスト的な提供が始まっており、2026年4月時点では7万以上の宿泊・体験サービスが利用可能となっている。

TikTok GOは、楽天トラベルやAgoda、Trip.com、Traveloka、アソビュー！、KKdayなど国内外の旅行会社と提携中。TikTok GO経由で予約・体験サービスを利用すると、各種特典と交換できる「TikTok ポイント」が進呈される。また、場所タグを活用し、地域に根ざしたコンテンツ投稿を行うことで、クリエイターの収益化も可能な仕組みとなっている。

国内外の旅行会社と提携し、7万以上の宿泊・体験サービスが国内向けに提供されるにいたった。また、直近6カ月間では、TikTok GO経由での国内の予約数270％増加。TikTok GO機能を利用するクリエイターは、半年前と比べ130％以上、増加した。こうした利用状況を踏まえ、今回、正式な提供が発表された。