ニュースで熊被害が増えていると聞き、妻に「うちの車が傷つけられた場合も保険は下りるの？」と聞かれました。事故ではなく動物による被害でも、自動車保険で対応できるケースはあるのでしょうか？

熊に車を傷つけられた場合は車両保険で補償されることがある

熊が車に体当たりした、爪でボディを傷つけた、走行中に熊とぶつかってバンパーやボンネットが壊れた。

このような場合、自動車保険のうち「車両保険」で補償されることがあります。車両保険とは、自分の車が壊れたときの修理費などに備える保険です。相手の車や人への賠償ではなく、自分の車の損害を補償するものです。

そのため、熊やシカなどの野生動物によって車に損害が出た場合も、契約内容によっては対象になります。

たとえば、山道を走っていて熊と接触し、フロント部分が壊れたケースでは、車両保険の対象になる可能性があります。また、駐車中に熊が車に近づき、ドアやミラーを壊した場合も、偶然の事故として扱われることがあります。

ただし、実際に保険金が下りるかどうかは、保険会社の約款や事故状況によって変わります。必ずしも「動物による被害だから大丈夫」と自己判断せず、まずは保険会社や代理店に連絡することが大切です。



一般型と限定型では補償される範囲が違う

車両保険には、大きく分けて「一般型」と「限定型」があります。保険会社によって名称は異なり、「一般補償」「エコノミー型」「10補償限定」などと呼ばれることもあります。

一般型は、補償範囲が広いタイプです。車同士の事故だけでなく、単独事故や当て逃げ、動物との衝突なども対象になりやすいのが特徴です。熊を避けようとしてガードレールにぶつかった場合も、一般型なら補償される可能性があります。

一方、限定型は保険料を抑えられる代わりに、補償範囲が狭くなります。動物との衝突が対象になる商品もありますが、対象外になる商品もあります。また、熊を避けようとして電柱や塀にぶつかった場合は、単独事故として扱われ、限定型では補償されないことがあります。

つまり、同じ「熊による被害」でも、直接ぶつかったのか、避けようとして別の物にぶつかったのかで判断が変わる場合があります。保険証券や契約者ページで、車両保険のタイプと補償範囲を確認しておきましょう。

わかりにくい場合は、保険会社に「動物との接触や、動物を避けた単独事故は対象ですか」と聞くと確認しやすくなります。



保険を使う前に免責金額と等級への影響を確認する

車両保険で補償される場合でも、修理代が全額戻るとは限りません。契約時に「免責金額」を設定している場合、その金額は自己負担になります。免責金額とは、保険を使うときに自分で負担する金額のことです。

たとえば、修理代が30万円で免責金額が5万円なら、保険金として受け取れるのは原則25万円です。小さな傷で修理代が数万円程度なら、保険を使わず自分で修理したほうがよい場合もあります。

もう一つ注意したいのが、翌年以降の保険料です。車両保険を使うと、通常は等級が下がり、保険料が上がることがあります。等級とは、事故の有無などに応じて保険料の割引率を決める仕組みです。保険を使ったことで数年間の保険料が上がるなら、結果的に自己負担で直したほうが安いケースもあります。

そのため、熊に車を傷つけられた場合は、すぐに修理を決めるのではなく、まず見積もりを取りましょう。そのうえで、保険会社に「保険を使った場合の支払額」と「翌年以降の保険料への影響」を確認することが大切です。修理代だけでなく、将来の保険料まで含めて比べると、損をしにくい判断ができます。



まとめ

熊やシカなどの動物によって車が傷ついた場合でも、自動車保険で対応できるケースはあります。ただし、対象になるのは主に車両保険です。対人賠償や対物賠償だけでは、自分の車の修理費は補償されません。

また、車両保険に入っていても、一般型か限定型かによって補償範囲は変わります。動物との衝突は対象でも、動物を避けて起きた単独事故は対象外になる場合があります。実際の判断は契約内容によって異なるため、不安がある人は事前に確認しておきましょう。

熊の出没が多い地域や、山道をよく走る人は、動物による被害を「めったにないこと」と考えすぎないほうが安心です。車両保険の有無、免責金額、補償タイプを見直しておけば、万が一のときにも落ち着いて対応できます。

被害に遭った場合は、まず安全を確保し、必要に応じて警察や道路管理者に連絡しましょう。

その後、車の損傷や現場の状況を写真に残し、保険会社へ相談します。契約内容を知っておくことが、突然の動物被害から家計を守る第一歩になります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー