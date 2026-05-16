元モー娘。飯田圭織、カレー粉を使ったリクエスト弁当公開「朝から丁寧に作ってて尊敬」「凝っててすごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/16】元モーニング娘。でタレントの飯田圭織が5月15日、自身のInstagramストーリーズを更新。リクエストに応えた手作り弁当を公開した。
【写真】44歳元モー娘。「朝から丁寧に作ってて尊敬」カレー粉を使ったリクエスト弁当
飯田は「金曜日のお弁当」とつづり、2つの弁当の写真を公開。「カレー粉を使ったお肉が美味しかったとリクエストがあったので とりもも肉のカレー粉焼きにしました」と説明し、リクエストに応えてとりもも肉のカレー粉焼きをメインにした弁当を披露した。弁当には、ごま塩をふったご飯、ゆで卵、サラダ、ブロッコリーなどが彩りよく詰められており、別添えでチーズやぶどうも用意されている。
この投稿に、ファンからは「写真だけでお腹が空いてくる」「リクエストあるのは嬉しい」「ご飯が進むおかず」「美味しそう」「朝から丁寧に作ってて尊敬」「凝っててすごい」「栄養も愛情もたっぷりな弁当ですね」といった声が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】44歳元モー娘。「朝から丁寧に作ってて尊敬」カレー粉を使ったリクエスト弁当
◆飯田圭織、リクエスト弁当公開
飯田は「金曜日のお弁当」とつづり、2つの弁当の写真を公開。「カレー粉を使ったお肉が美味しかったとリクエストがあったので とりもも肉のカレー粉焼きにしました」と説明し、リクエストに応えてとりもも肉のカレー粉焼きをメインにした弁当を披露した。弁当には、ごま塩をふったご飯、ゆで卵、サラダ、ブロッコリーなどが彩りよく詰められており、別添えでチーズやぶどうも用意されている。
◆飯田圭織の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「写真だけでお腹が空いてくる」「リクエストあるのは嬉しい」「ご飯が進むおかず」「美味しそう」「朝から丁寧に作ってて尊敬」「凝っててすごい」「栄養も愛情もたっぷりな弁当ですね」といった声が寄せられている。
飯田は2007年、ロックバンド「7HOUSE」の元ボーカル・ケンジと結婚。翌年男児を出産したが、同年慢性腎不全のため亡くなった。その後、2013年5月に男児を出産。2017年9月に女児が誕生した。（modelpress編集部）
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