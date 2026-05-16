超特急ユーキ、焦った出来事告白「何回かしたことある」
【モデルプレス＝2026/05/16】超特急のリョウガ（船津稜雅）とユーキ（村田祐基）が15日、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「超特急のRADIO EXPRESS」（FM大阪／毎週金曜よる7時〜）に出演。ユーキが、焦った出来事を明かした。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
この日の番組では、これまでに“ものすごく”焦った経験をしたことがあるか尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。ユーキは「スマホいじりながら誰かのTikTokとか見てたら、寝落ちがきて全然知らない人をフォロー…結構ある」と自身でも気づかないうちに見ず知らずの人のアカウントをフォローしていることがあると明かした。リョウガが「分かる！寝る前とかにInstagram見てて。『あれ、フォローしてないよな』みたいな、めっちゃ気にする」と大いに共感した様子で口にすると、ユーキは「何回かフォローしたことある、俺。間違って、気づかず…確かにあれは焦ります」と振り返った。
また、ユーキは東京から山梨までを結ぶ快速電車に乗った際に「寝過ごして…山梨まで行きました」と告白。「その時、疲れてたんだろうね。座って、爆睡です」と説明した上で、目が覚めた時には車内に「人、全然乗ってなくて」と当時の状況を話した。その後、電車から降り、目にした風景は「もう山です」ときっぱり。すでに最終電車が出発した後で、駅にはタクシーも待機しておらず、「『ヤバい。どうしよう、これ。取り残された』と思って」と当時の心境を回顧した。最終的には、スマートフォンで母親に連絡し「夜中に車を飛ばしていただいて、迎えに来てくださった」と語っていた。（modelpress編集部）
情報：FM大阪
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◆超特急ユーキ、焦った出来事告白「全然知らない人をフォロー」
この日の番組では、これまでに“ものすごく”焦った経験をしたことがあるか尋ねるリスナーからのメッセージを紹介。ユーキは「スマホいじりながら誰かのTikTokとか見てたら、寝落ちがきて全然知らない人をフォロー…結構ある」と自身でも気づかないうちに見ず知らずの人のアカウントをフォローしていることがあると明かした。リョウガが「分かる！寝る前とかにInstagram見てて。『あれ、フォローしてないよな』みたいな、めっちゃ気にする」と大いに共感した様子で口にすると、ユーキは「何回かフォローしたことある、俺。間違って、気づかず…確かにあれは焦ります」と振り返った。
◆ユーキ「取り残された」予期せぬ事態とは
また、ユーキは東京から山梨までを結ぶ快速電車に乗った際に「寝過ごして…山梨まで行きました」と告白。「その時、疲れてたんだろうね。座って、爆睡です」と説明した上で、目が覚めた時には車内に「人、全然乗ってなくて」と当時の状況を話した。その後、電車から降り、目にした風景は「もう山です」ときっぱり。すでに最終電車が出発した後で、駅にはタクシーも待機しておらず、「『ヤバい。どうしよう、これ。取り残された』と思って」と当時の心境を回顧した。最終的には、スマートフォンで母親に連絡し「夜中に車を飛ばしていただいて、迎えに来てくださった」と語っていた。（modelpress編集部）
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