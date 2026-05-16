＜フルタイム親で中受だと＞塾の送迎などで子どもをサポートできないよね？受験に失敗しないか心配…
都心部を中心に過熱しているとも言われている中学受験。そうしたなか、ママスタコミュニティには「中学受験ってフルタイム世帯はきついよね？」というタイトルでこんな投稿がありました。投稿者さんのお子さんは中学受験に向けて本格的に塾が始まったばかり。そうしたなかで、親がフルタイム勤務で働く子どもが学校にリュックいっぱいの重たい塾のテキストを持ってきている様子を見て、投稿者さんはびっくりしたそうです。
『ランドセルとそのテキストを持って、学校終わったら歩いて30分かけて塾に通うみたい。もちろん学校におやつなど持っていってはいけないので、20時まで何も食べずにぶっ通しで塾。フルタイムってなると、塾に送って行くこともできないし、カバンやおやつも届けることができない。宿題などのフォローや管理もできないから、子どもがある程度賢くても、フルタイムだときついのかな。先輩ママたちの話では、フルタイムの家庭でご両親はそこそこ立派な職業でも、結局フォローも伴走もできず受験失敗するパターンも結構あるって聞いた。中学受験って親のサポートが何よりも大事なんだなと痛感してるから、頑張ってフォローしたいと思う』
お子さんの中学受験に向けて全力でサポートを頑張りたいと考えている投稿者さん。しかし親がフルタイムで働いている子どもを見て、そのような環境ではサポートも中途半端になってしまうのではないかと思ったそうです。そこでママたちに意見を求めていました。
親が徹底サポートしなくても、実力に合う中学なら受かるのでは
『そもそも中受にこんな管理なんてマストじゃないからね。よっぽどの難関校ならともかく、それだって個別でカバーできる話だし』
『できる子は親のサポートなんて最低限でも最難関に受かるよ』
『うちの子は4年からずっと合格圏内だった先を受験したから、それほど大変ではなかった。学校から一旦帰宅して塾に向かって間に合ったし、帰りだけは私か夫が駅まで迎えに行っていたけどね』
投稿者さんが仕事をしているのか専業主婦なのかはわかりませんでした。しかしフルタイム勤務の親御さんが中学受験のサポートができていない現状を指摘していることから、おそらく仕事はしていないか、パートなどゆるやかな働き方をしていると予想できます。お子さんの中学受験に向けて、しっかりとサポート体制を整えたいと思っている投稿者さん。しかしママたちからは「そもそも優秀な子どもは親が全力でサポートしなくても受験に受かるのでは」、「よほどの難関校でない限り、親がフルタイム勤務だとしても問題ない」というコメントが寄せられていました。一口に中学受験と言っても偏差値や難易度はさまざまです。自分の実力に合った志望校であれば親が塾の送迎や勉強の管理に躍起にならなくても、子ども本人の頑張りで受かるものは受かる。これは実際に中学受験を経験したママたちだからこそのリアルな意見ではないでしょうか。
フルタイム勤務でも塾の送迎はやり方次第でできるよ
『フルタイムでも中抜けOKな職場なんていっぱいあるから、できないってことはないよ。フレックスで休憩うまく使ったりして』
『うちの近所の学童は小学校に迎えに行って塾の時間に塾の送迎してる。学童で夕飯食べるか夕飯用お弁当持っていくかして最長22時に自宅まで送るスケジュールだけど、だいたいフルタイム正社員の家庭だと学童にお願いしてると思うよ』
投稿者さんはフルタイム勤務の親だと、学校が終わってから家に帰宅することなく、まっすぐ塾に向かうため子どもが大変だと思ったそうです。しかし仕事の合間に塾の送迎をすることは可能でしょう。とくに在宅勤務のフリーランス・自営業なら、少し仕事を抜けて子どもの塾の送迎をしているというケースもあるのではないでしょうか。また中抜けができなければ子どもに鍵を持たせ、学校から家に帰宅して、自分で塾の準備をして1人で向かい、帰りは親が迎えに行くという状況も考えられます。さらには民間の学童を利用することで、こうした送迎問題を切り抜けることもできるようになってきています。
中学受験も「よそはよそ、うちはうち」
『親が万全なサポートしても失敗するパターンもあるよ。そんなの一概に言えないから、よそはよそ、あなたは自分の子のことだけ気にしてなよ』
中学受験は塾の送迎だけでなく、本人にやる気を出させたり食事や睡眠の管理をしたりと、親の出番は多い印象です。しかしだからと言って親がフルタイムだと、それらのサポートがまったくできないということはないことが、ママたちのコメントでよくわかりました。投稿者さんはわが子のことだけを考えて、一生懸命サポートすればそれでいいのではないでしょうか。
文・AKI 編集・みやび