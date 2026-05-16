スヤスヤと眠る猫ちゃん！ 寝てるのに全身がピクピク…夢の内容が気になる

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『去年の梅雨の映像』というオクタグラムとトリさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

食卓の上で涼むトリ

気持ち良さそうに眠っているのは、投稿者さんの飼っている猫のトリちゃん。

夢でも見ているのか、耳や顔、左右の前足からお腹にかけてと全身がピクピク＆ブルンブルンと波打つように動いています。無防備なお腹のふわふわもたまりません。

頭側から見たトリちゃんです。後ろ足もピクピクと動いているのがわかります。

顔をアップにしてみると、舌がチロッとのぞいているのも可愛いです。

続いては肉球をクローズアップ。こちらもギュッと縮んだり、指がピクピクしていました。

そうして眺めていると、首を少し起こしたトリちゃんがう〜んと伸びをします。

しかし起きることはなく、そのまま再びスヤァ。

カメラがお腹辺りをズームしていると、気配を察したらしいトリちゃんが伸びをしながら向こう側へクルリと回転。

そうしてまたも緩んで寝てしまうのでした。

何か夢を見ているのか、小刻みに全身をプルプルさせている猫ちゃん。ピクピク動く肉球などの可愛らしい様子を、ぜひ動画でご覧ください。

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