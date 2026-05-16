肝臓に30％中性脂肪がたまると診断される生活習慣病のリスク高める恐ろしい病気とは？【内臓脂肪の話】

肝臓に30％中性脂肪がたまると診断される生活習慣病のリスク高める恐ろしい病気とは

外見ではわからず自覚症状もなし

異所性脂肪がやっかいなのは、内臓脂肪や皮下脂肪のように外見ではついているかがわからないこと。また、肝臓に30％の中性脂肪がたまると脂肪肝と診断されるのですが、それだけたまっていても明確な自覚症状はありません。

脂肪肝かどうかを把握するためには、健康診断でまず「ＡＬＴ（ＧＰＴ）」と「ＡＳＴ（ＧＯＴ）」の項目をチェックしましょう。ＡＬＴは大部分が肝臓に含まれる酵素で、糖質のとり過ぎによって肝細胞に異常があらわれると最初に数値が上昇。ＡＳＴは肝臓だけでなく骨格筋や心筋にも含まれ、肝細胞が壊れたときに上昇します。栗原クリニックが提唱する理想値は５～16Ｕ／ℓで、いずれかが16を超えていたら脂肪肝がはじまっている可能性あり。両方16以上であれば、脂肪肝がはじまっていると考えてよいでしょう。

また、肝臓で生成され胆汁に排出される酵素「γ γ-ＧＴＰ」の値にも注目してください。アルコール性肝障害や糖質のとり過ぎなどによって肝臓の負担が大きい状態が続くと、肝細胞に含まれていたものが血液中に漏れ出し数値が上昇します。

理想値は、一般的な基準値（その範囲に収まっていれば問題ないとされる数値）よりも厳しめに設定されています。脂肪肝を予防するためには理想値内に収め、超えている場合は日頃の食事や生活習慣を見直してみてください。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 内臓脂肪の話』著/栗原毅