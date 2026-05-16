大阪杯でＧ１・４勝目を挙げたクロワデュノール（牡４歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）が宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）に向かうことになった。鞍上は引き続き、北村友一騎手＝栗東・フリー＝。馬主のサンデーサラブレッドクラブが５月１６日、発表した。

大阪杯、天皇賞・春に続く春の古馬Ｇ１・３連勝となれば３億円の褒賞金が出るが、今まで獲得した馬はいない。そもそも、２０１７年の父キタサンブラック以来、春の古馬Ｇ１完全制覇に挑むの自体が２頭目で、父は宝塚記念で９着に敗れている。同馬は現在、短期放牧へ出されており、来週中にも戻ってくる予定。

宝塚記念はすでにミュージアムマイル（牡４歳、栗東・高柳大輔厩舎、父リオンディーズ）やレガレイラ（牝５歳、美浦・木村哲也厩舎、父スワーヴリチャード）、さらには大阪杯で２着のメイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）などが参戦を表明しており、超豪華メンバーの集うサマーグランプリとなりそうだ。