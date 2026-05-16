◆米大リーグ ホワイトソックス―カブス（１５日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が「２番・一塁」、カブスの鈴木誠也外野手が「５番・右翼」で１５日（日本時間１６日）、同じシカゴを本拠にするチーム同士の対決「クロスタウン・クラシック」でスタメン出場。鈴木が２安打を放ち、９試合ぶりのマルチ安打をマークした。

鈴木は相手先発バークに対し、２打席連続見逃し三振。カブス２点リードで迎えた５回１死一、三塁では、外角低めのスライダーを左翼線へはじき返す適時二塁打を放ち、４点目を奪って突き放した。４試合連続無安打だった鈴木は５試合ぶりの安打。打点と長打は６試合ぶりだった。４―４の７回２死一塁では４番手左腕ハドソンから中前安打でチャンスを広げ、ケリーとクローアームストロングの連続適時打につなげた。

村上は初回１死での第１打席で膝元へ曲がるスライダーを空振りし、３球三振。２回先頭の第２打席ではフルカウントからの外角チェンジアップを逆方向へ軽くはじき返し、左前安打で出塁した。後続が左邪飛、遊飛に倒れ２死となると、村上がけん制で刺され無得点に終わった。１点を追う５回２死一、二塁の第３打席では投ゴロだった。

両者の対決は現地でも注目されており、ＭＬＢ公式インスタグラムでも２人の画像を組み合わせ「宿命の対決」と期待感をあおった。「有名なＮＰＢスラッガーたち。ＷＢＣチームメート。そして今は同じ街のライバル。鈴木誠也と村上宗隆がメジャーで初めて対戦する」とつづっていた。

今週末はシカゴだけでなくニューヨークではメッツ―ヤンキースの「サブウェーシリーズ」、ロサンゼルスではエンゼルス―ドジャースの「フリーウェーシリーズ」が開催される。