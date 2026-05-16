今年こそチャレンジ！じつは万能な「らっきょう漬け」の作り方

今年はらっきょう漬けにチャレンジしてみよう

この時期になると、5〜6月に旬の「らっきょう」がスーパーに並び出します。じつは意外と簡単に作れる「らっきょう漬け」。梅干しよりお手軽で、しかもタルタルソースにできるなどアレンジ自在ですよ。

今回は、「らっきょう」の基本の漬け方をご紹介。サッと漬けておけば、白いごはんのお供はもちろん、お酒のおつまみにもなって重宝します。

基本の甘酢漬けをチェック

さっぱり食べたいときは塩漬けに



※ メイン写真はこちらの記事をイメージして選定させていただきました



画像提供：ピクスタ

薄切りにしてサッと漬けるだけ

アレンジ自在の「らっきょう」

市販の酢漬けのらっきょうは一年中手に入りますが、生のらっきょうは旬のこの時期だけ手に入る食材です。

スーパーで売っているのを見かけたら、今年は自分で漬けてみませんか？ 今回は、思ったより簡単にトライできる3種の漬け方をご紹介しました。

漬けたらっきょうは、そのまま食べてもいいし、タルタルソースなどにもアレンジ可能です。

この時期に漬けるものといえば梅干しもありますが、それより手軽でアレンジ自在な「らっきょう漬け」。これは絶対に試す価値ありです。（TEXT：森智子）