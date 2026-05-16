京都のチョウ貴裁監督の今季限りでの退任が15日に正式発表された。指揮官とともに戦えるのも残り4試合。あす17日に広島戦（サンガS）を迎える中、GKファンティーニ燦は「全て勝って、監督を送り出したい」と決意を新たにした。

今も語り草になっているミーティングがある。J1残留争いに巻き込まれて苦しんでいた24年8月17日・C大阪戦。5―3で勝利した試合前のロッカールームで指揮官は「こんなに大勢のお客さんの前で試合をするのは、サンガの歴史として当たり前じゃなかったよな。ここにいる皆と、これまでサンガにいた人で作ってきたんだよ」とベンチ入りの選手たちに語りかけた。そして「俺が今、誰を思い浮かべたか！ファンティーだ！」とベンチ外だった控えGKの名前を挙げ「分かるか？アイツだけが1回もリーグ戦のメンバーに入っていないんだよ！でもお前らのシュートを嫌そうな顔せず、何回受けてくれた？それがチームだろ！そういう選手がいるから成り立っているんだよ！ピッチに立っている選手だけじゃないんだ！」と熱く訴えかけた。

試合後に動画で確認したファンティーニは「正直に言って感動しました。悔しさを抱えながら日々の練習をしていましたが、監督はしっかり見ていてくれていて、それを皆の前で言葉にしてくれた。そのような日本人監督はあまり見たことがありません。母は号泣していました（笑）」。今も鮮明に残る記憶として口にし「言葉にしてくれるかどうかで選手の気持ちは大きく変わる。本当に助けられました」と口にした。

ここまで京都での公式戦出場はなし。それでも腐らずに、15日の練習では最後まで居残り練習で汗を流した。「1試合でも出場して、最後は監督と笑って勝ちたい。勝たせてあげたいという気持ちが今、一番強い」。この結束力や一体感もチョウ貴裁監督が6年間でクラブに植え付けた財産の一つだ。