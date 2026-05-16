【ワシントン＝池田慶太、マスカット＝吉形祐司】米国のトランプ大統領は１５日、戦闘終結に向けたイランとの協議で焦点となっているウラン濃縮活動の停止期間について、ウラン濃縮を確実に停止する保証があれば、２０年で合意可能との認識を示した。

これまでは「恒久的な放棄」を要求しており、条件付きながら米側が譲歩を見せた形だ。

２０年の停止案は、４月にパキスタンで開かれた米イランの直接協議で米側が提案したと報じられていた。トランプ氏が公の場で受け入れ可能と認めるのは初めてとみられる。

トランプ氏は訪問先の北京から帰国する大統領専用機内で、２０年の停止期間で「十分だ」と述べた一方、現時点では「彼らの保証のレベルが十分ではない」と指摘した。

１４〜１５日の習近平（シージンピン）中国国家主席との会談では、米国の対イラン制裁に絡み、イラン産原油を購入する中国企業に対する制裁の緩和も議論したと説明し、「数日以内に決定を下す」と述べた。

１４日放送のＦＯＸニュースのインタビューでは、イランとの協議について「これ以上、長く我慢はしない」と述べ、協議の長期化に不満を示した。

一方、イランのアッバス・アラグチ外相は１５日、訪問先のインドのニューデリーで記者会見し、戦闘終結に向けた協議の再開について「相手が真剣なら関心があるが、米国を信用していない」と述べた。

イラン国営通信などによると、アラグチ氏は「米国から同じ日に異なるメッセージが複数届くことがある」とし、「矛盾した発言や非論理的な誇張が頻繁に繰り返される」と指摘した。

米国が求める濃縮ウランの国外搬出については、交渉が「暗礁に乗り上げた」ため議論の先送りを決定したという。将来的にはロシアへの搬出も検討するとして、否定しなかった。