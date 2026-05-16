俳優の真木よう子さんが、季節の変わり目の日常を投稿しています。



【写真を見る】【 真木よう子 】「あーーーーー、幸せ♡」 母＆娘2人で牴読探しのショッピング瓩靴澆犬瀏笑みにフォロワー共感「いい顔してる」



真木さんは、化粧っ気なく髪もセット前と思わせる自然な状態で、頬杖をついて何やら思い浮かべている表情を投稿。





そして『「ママ、着る服ない！！」季節が変わるたびに始まる、長女の恒例行事。笑』と、17歳になる長女から急かされたことを明かしました。









真木さんは「今日は次女も一緒に、3人で夏服探しのショッピング」とのこと。どんな服にするかを考えているのか、帰宅してショッピングのことを思い返しているのか、「あーーーーー、幸せ、、、♡」と、しみじみと家族の時間を微笑みと共に噛みしめています。





フォロワーからは「姉さんいい顔してる」「本当に楽しいですよね」「幸福感が伝わってくる」「大変だけど最高に幸せな時間」「最高じゃないですか」など、共感の声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】