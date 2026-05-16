大動脈解離と血圧の関係性とは？Medical DOC監修医がどれくらい血圧が高いと発症しやすくなるのかを解説します。

※この記事はMedical DOCにて『「血圧」がどれくらい高くなると「大動脈解離」を発症しやすくなる？医師が解説！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

小鷹 悠二（おだかクリニック）

福島県立医科大学医学部卒業 / 専門は循環器内科 / 2009/4月～2013/3月宮城厚生協会坂総合病院 / 2013/4月～2017/3月東北大学病院循環器内科・同大学院医員 / 2017/4月～2018/5月仙台オープン病院循環器内科医長 / 2018/5月～おだかクリニック副院長 / 診療所での外来業務に加え、産業医、学校医としての業務も行っている。

「大動脈解離」とは？

大動脈解離は、心臓から全身に血液を運ぶ体内で最も太い血管である大動脈の壁が裂けてしまう病気です。大動脈の壁は、内側の膜、真ん中の膜、外側の膜の3層構造になっています。何らかの原因で真ん中の層が、血管が走る方向に沿って裂けることで、本来の血液の通り道（真腔）とは別に、新しくできた通り道（偽腔）に血液が流れ込みます。

これにより、大動脈の中に二つの通り道ができてしまう状態になります。

この病気は突然、胸や背中に引き裂かれるような激しい痛みとともに起こることが多く、突然死の原因となることもある危険な病気です。

血圧がどれくらい高くなると大動脈解離を発症しやすくなる？

大動脈解離を発症した患者さんのうち、およそ8割が高血圧（血圧が高い状態）を合併していることが知られています。

特に危険性が高いとされる血圧の目安として以下のようなものがあります。

• 解離を発症した患者さんの約半数は、発症前に上の血圧（収縮期血圧）が180 mmHg以上を記録していました。

• 血圧が異常に高くなること（多くは180/120 mmHg以上）は、脳や心臓などの重要な臓器に急性の障害を引き起こす「高血圧緊急症」という、命に関わる状態の一つであり、急性大動脈解離もこれに該当します。

血管の健康を保つためには、普段から血圧を厳しく管理し（血圧130/80 mmHg未満を目標に）、血管への強い圧力を避けることが重要です。

血圧が高くなると大動脈解離を発症しやすくなる原因

高血圧は、大動脈解離を引き起こす要因として非常に重要です。主に以下の2つの段階で血管に負担をかけます。

血管の壁を弱らせる

長期間にわたり血圧が高い状態が続くと、血管の壁、特に真ん中の層（中膜）の組織が徐々に傷つき、弱くなっていきます

強い力で壁を裂く

弱くなった血管の壁に対し、高血圧によって「血行力学的な負荷」、つまり血液の流れが血管の壁を押しつけたり擦ったりする強い力（ずり応力や衝撃力）が繰り返し加わります。血圧が高いほど、この力が強くなり、血管の壁はその強い圧力に耐えきれず、大動脈の走行に沿って裂けてしまうのです。

「大動脈解離と血圧」についてよくある質問

ここまで大動脈解離と血圧について紹介しました。ここでは「大動脈解離と血圧」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

大動脈解離発症後は血圧の数値はどのように変化しますか？

小鷹 悠二 医師

大動脈解離では発症直後は心臓から血管にかかる圧力が非常に高くなるため、多くの場合で血圧が急激に上昇します。

特に、発症時には上の血圧（収縮期血圧）が180 mmHg以上になることもあり、これが血管の壁に大きな負担をかけます。

しかし、解離によって以下のような重篤な合併症を伴うと、状況は一変します。

• 大動脈の破裂：心臓の周りに出血が起こり、心臓が圧迫される（心タンポナーデ）。

• 心筋虚血：心臓に血液を送る血管の血流が障害される。

これらの場合、心臓のポンプ機能が低下し、血圧が急激に低下してショック状態に陥ることがあります。

発症後の血圧は、高くても低くても命に関わる極めて危険な状態です。そのため、緊急治療では、心臓への負担を減らし、さらなる解離の進行や破裂を防ぐために、薬を使って血圧を上の血圧で100～120 mmHg程度にまで迅速にコントロールすることが最も重要とされます

大動脈解離による血圧の左右差はどれくらいで保った方がいいのでしょうか？

小鷹 悠二 医師

上の血圧（収縮期血圧）で10mmHg以上の大きな差がある場合は、異常なサインです。この大きな左右差は、腕へ血液を送る血管（鎖骨下動脈など）が動脈硬化などで狭くなっている、または大動脈解離などの特殊な病気が原因となっている可能性があるため、詳しい検査が必要です。

そのため、大動脈解離後の方で10mmHg以上の血圧の左右差が残っている場合には注意が必要なため、主治医によく相談する必要があります。

編集部まとめ

大動脈解離は、突然死の原因となることもある非常に危険な疾患です。

その予防、再発を防ぐためには血圧の管理が非常に重要ですので、内服薬などの降圧治療の継続、日常生活の改善などを意識する必要があります。

「大動脈解離」と関連する病気

「大動脈解離」と関連する病気は3個ほどあります。

各病気の症状・原因・治療方法など詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

内科の病気

高血圧脂質異常症糖尿病

大動脈解離の発症を防ぐためには、上記のような生活習慣病を予防したり適切に管理することがことが重要です。

「大動脈解離」と関連する症状

「大動脈解離」と関連している、似ている症状は4個ほどあります。

各症状・原因・治療方法などについての詳細はリンクからMedical DOCの解説記事をご覧ください。

関連する症状

胸痛

背中の痛み

失神

突然死

これまでに経験したことのないような上記の症状を認めた場合には大動脈解離の可能性が考えられます。早急に医療機関を受診しましょう。

参考文献

2020年改訂版 大動脈瘤・大動脈解離診療ガイドライン