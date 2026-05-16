開催：2026.5.16

会場：ターゲット・フィールド

結果：[ツインズ] 2 - 3 [ブリュワーズ]

MLBの試合が16日に行われ、ターゲット・フィールドでツインズとブリュワーズが対戦した。

ツインズの先発投手はジョー・ライアン、対するブリュワーズの先発投手はコールマン・クローで試合は開始した。

1回表、3番 ウィリアム・コントレラス 5球目を打ってショートへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIN 0-1 MIL

6回裏、2番 ブルックス・リー 3球目を打ってショートゴロ 6-4-3のダブルプレイでツインズ得点 MIN 1-1 MIL

7回裏、7番 ロイス・ルイス 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでツインズ得点 MIN 2-1 MIL

8回表、3番 ウィリアム・コントレラス 3球目を打ってショートゴロ しかしサードがエラーでブリュワーズ得点 MIN 2-2 MIL、4番 ジェーク・バウアーズ 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブリュワーズ得点 MIN 2-3 MIL

試合は2対3でブリュワーズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はブリュワーズのアーロン・アシュビーで、ここまで8勝0敗0S。負け投手はツインズのアンドルー・モリスで、ここまで1勝2敗0S。ブリュワーズのメギルにセーブがつき、0勝2敗5Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 10:58:12 更新