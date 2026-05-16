「日本のユニホームを着て応援するよ。オランダ戦以外はね」ファン・ペルシ監督が”約束”。上田綺世＆渡辺剛の最終節欠場も明かす
５月15日、北中米ワールドカップに臨む森保ジャパンのメンバーが発表され、オランダの名門フェイエノールトで活躍する上田綺世と渡辺剛らが名を連ねた。
日本とオランダは初戦で対戦する。フェイエノールトの監督で、オランダ代表の英雄であるロビン・ファン・ペルシは少々難しい立場にあるなか、オランダメディア『1908.NL』によれば、教え子を大切に思う指揮官はこう語った。
「サポーターとして彼らの全試合を見届けるつもりだ。２人は日本からユニホームを送ると約束してくれた。オランダとの試合以外は、そのユニホームを毎試合着て応援するよ」
ファン・ペルシ監督はまた、５月17日の最終節、ズウォレ戦を日本代表コンビが欠場すると明言。休養が目的だという。
「日曜日の試合にウエダとワタナベはいない。彼らと話したんだ。今シーズンは長く、過酷で、肉体的に厳しいものだったと感じているようだ。肉体的にも精神的にも疲れており、ワールドカップを見据えて、この試合を欠場させてほしいと私に頼んできた。彼らは常に全力を尽くしてくれていたので、私はそれに同意した」
W杯での活躍が期待される２人は、すでに２位が確定しているフェイエノールトの主軸として躍動。上田は25ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走しており、得点王が決定的となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】ついに決定！北中米ワールドカップに挑む日本代表26人を一挙紹介！
日本とオランダは初戦で対戦する。フェイエノールトの監督で、オランダ代表の英雄であるロビン・ファン・ペルシは少々難しい立場にあるなか、オランダメディア『1908.NL』によれば、教え子を大切に思う指揮官はこう語った。
「サポーターとして彼らの全試合を見届けるつもりだ。２人は日本からユニホームを送ると約束してくれた。オランダとの試合以外は、そのユニホームを毎試合着て応援するよ」
ファン・ペルシ監督はまた、５月17日の最終節、ズウォレ戦を日本代表コンビが欠場すると明言。休養が目的だという。
W杯での活躍が期待される２人は、すでに２位が確定しているフェイエノールトの主軸として躍動。上田は25ゴールでリーグ得点ランキング首位を独走しており、得点王が決定的となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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