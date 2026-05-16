2026年5月16日放送の「ぶらり途中下車の旅」はつくばエクスプレスの旅。

旅人は、村上佳菜子。

つくばエクスプレス

秋葉原〜つくば間58.3kmを最高運転速度130km/h最速45分で結び、東京と筑波研究学園都市および沿線地区間の通勤・通学路線としてのみならず、筑波山シャトルバス等と接続して筑波山への観光路線としての役割も担っている路線です。

今週の旅人：村上佳菜子

1994年11月7日生まれ。愛知県名古屋市出身。

2009年JGPファイナル、2010年世界ジュニア選手権で優勝。

2014年ソチオリンピックに出場し、同年四大陸選手権で優勝。

2017年に競技生活から引退。現在はプロフィギュアスケーターとしてさまざまなアイスショーに出演するほか、タレントとしてテレビやイベントを中心に活躍しています。

おじゃましたところ みどりの駅 つくば牡丹園 柏の葉キャンパス駅 Bianca 八潮駅 ひょうたんアートsino 六町駅 鯛そば・茶漬 磯LABO 六町店株式会社 浅野工芸 浅草駅 ogawamine atelier Biancaひょうたんアートsino鯛そば・茶漬 磯LABO 六町店株式会社 浅野工芸ogawamine atelier

約800種類、6万株もの牡丹と芍薬の開花に合わせて開園する世界最大級のピオニーガーデン。今年は4月9日(木)から5月24日(日)までオープンしています。

【最寄駅】つくばエクスプレス「みどりの駅」より牛久駅行きバスで約20分乗車、停留所「茎崎若栗」で下車し、徒歩5分。

【所番地】茨城県つくば市若栗500

【電話番号】029-876-3660

【営業時間】9:00〜17:00（最終入園16:30）

【定休日】

天候により休園の場合あり（公式SNSにてお知らせいたします）

5月24日（日）まで開園

【ホームページ】https://peonygardentokyo.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/peonygardentokyo/

【X】https://x.com/GardenPeony

【Facebook】https://www.facebook.com/peonygardentokyo/

お姫様気分にドップリ浸れるかわいいがテーマのカフェ。一番人気はフレンチトースト。上に乗ったメロい顔のメレンゲは、「うさぎ」「あざらし」「ひよこ」の3種類から選べます。

【最寄駅】つくばエクスプレス「柏の葉キャンパス駅」より徒歩9分

【所番地】千葉県柏市中十余二210-2-183-1

【電話番号】04-7197-3128

【営業時間】12:00〜17:30

【定休日】インスタグラムをご確認ください。

【Instagram】https://www.instagram.com/bianca.kashiwanoha/

タネから育てたひょうたんを使って作品を作るアーティスト笹原さんのアート教室。所要時間2時間ほどで誰でもひょうたんアートが作れるそうです。

【最寄駅】つくばエクスプレス「八潮駅」より綾瀬駅行きバスで約8分乗車、停留所「大曽根」で下車し、徒歩2分。

【所番地】埼玉県八潮市大曽根271-202

【電話番号】090-3207-7034

【営業時間】13:00〜15:00

【定休日】日〜木

【ホームページ】https://www.hyoutanart-sino.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/hyoutanart_sino

鯛そば・茶漬 磯LABO 六町店（六町駅）

出汁と素材にこだわる、鯛そばのお店。お店で使われる｢みやび鯛｣は、熊本県天草で育てられたブランド鯛。一般的な天然鯛と比べて美味しさバロメーターであるアミノ酸の数値がの約3倍もあるそうです。

【最寄駅】つくばエクスプレス「六町駅」より徒歩4分

【所番地】東京都足立区西加平2-7-15 Lynx六町 1F

【電話番号】03-6696-9114

【営業時間】

＜ランチ＞ 11:00〜15:30（L.O.15:15）

＜ディナー＞17:30〜22:00（L.O.21:30）

【定休日】ホームページをご確認ください。

【ホームページ】https://isolabo.jp/rokucho

【Instagram】https://www.instagram.com/isolabo__rokucho

【X】https://x.com/Isolaborokucho

株式会社 浅野工芸（六町駅）

工房を開いた浅野さんは「鍛金」「へら絞り」を駆使して一枚の銀板から作品を生み出す国内でもひと握りの銀師。他にない面白いものを作りたいという思いを抱き、伝統工芸を後世に伝える作品を作り続けています。

【最寄駅】つくばエクスプレス「六町駅」より徒歩30分

【所番地】東京都足立区中央本町5-12-8 メゾンクレール 1F

【電話番号】03-6806-3131

【営業時間】8:30〜17:30

【定休日】土・日・祝

【ホームページ】https://asanokogei.wixsite.com/website

ogawamine atelier（浅草駅）

テキスタイルの企画・製造を行うアパレルメーカー。浅草の地で昭和29年に創業。老舗ながらその看板に胡座をかくことなく新しい質感や色彩を日々研究し、今まで世になかったテキスタイルを研究、開発しています。

【最寄駅】つくばエクスプレス「浅草駅」より徒歩2分

【所番地】東京都台東区西浅草2-16-3 清水ビル1F

【電話番号】03-3843-0711（代表） 070-3289-0957（アトリエ）

【営業時間】10:00〜17:00

【定休日】土・日・祝（不定期に休業あり）

【ホームページ】https://ogawamine.co.jp/

【オンラインショップ】https://mayukodaimon.tokyo/