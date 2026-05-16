◇米女子ゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権第2日（2026年5月15日 オハイオ州 マケテワCC＝6416ヤード、パー70）

9位から出た原英莉花（27＝NIPPON EXPRESSホールディングス）は4バーディー、3ボギーの69で回り通算2アンダーの16位で決勝ラウンドに進んだ。トップとは5打差。

前半は快調だった。7番パー5で2オン。5メートルのイーグルトライは決め切れなかったものの楽々バーディー。8番で2メートルのパットを決めてバーセーブすると、9番パー3は1・5メートルにつけてスコアを伸ばした。

しかし後半は流れが変わった。12番、13番で連続ボギー。15番でもカラーから“3パット”。一気に崩れそうな気配だったが、諦めずに終盤しっかり巻き返した。

16番で1・5メートルにつけてバーディー。パー3の最終18番はピン手前3メートルにつけてバーディーで締めた。

原は「後半は連続ボギーもあって苦しい展開だった。終盤の16、18番でバーディーを取ったのが、3日目につながると思いたい」と振り返り「今日よりもっといいプレーができるように頑張りたい」と切り替えた。