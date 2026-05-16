「すごく細くなってびっくり」全身もふもふのアルパカ毛刈りで“ほっそり”…気になる頭だけ毛を残す理由を飼育員が回答

新潟・胎内市の牧場で、夏を前にアルパカの恒例の毛刈りが行われた。アルパカは普段の姿から一変し、分厚い毛を刈ってスッキリとした見た目となった。

飼育員によると、この時期アルパカの毛刈りをするのは暑さ対策だけではなく、梅雨に入ると毛刈りがしにくくなるためだという。

アルパカが夏に向け“さっぱり”イメチェン

新潟・胎内市の牧場で11日に撮影されたのは、顔の周り以外の毛がスッキリしていたアルパカだ。

アルパカと言えば、全身もふもふの姿が特徴なのだが…

来園者：

すごく細くなっていてびっくりした。かわいかったね。

アルパカたちは、毛刈り後の姿となっていた。

暑さに弱いため、夏が来る前の恒例行事となっている。体重60kgから70kgの体を覆う分厚い毛を、約30分かけて刈っていく。

毛刈り時期にも理由あり

さらにこの時期に行うのには、もうひとつ理由があった。

山古志アルパカ牧場の志田麻里奈さんは、「雨が降ると、バリカンが（毛の中に）入らなくなってくるので、暑くなる前と梅雨になる前、ちょうど大型連休明けぐらいに毛を刈る」と説明している。

ちなみに頭の毛だけ残っているのはデザインだという。

（「イット！」 5月12日放送より）