上半身裸で水をかけられた思い出も…塩野瑛久、過去作を見つめ直して「葛藤しながら歩んできたのかな」
●コンクリートの上で転げ回る
俳優・塩野瑛久が、これまで歩んできた道のりを振り返りながら、静かに現在地を見つめた。『獣電戦隊キョウリュウジャー』や大河ドラマ『光る君へ』で注目を集め、話題作への出演を重ねる一方で、その胸の内には「理想の自分」と向き合い続けてきた葛藤があるという。
日本映画専門チャンネルで5月20日からスタートする特集「2ヶ月連続 俳優 塩野瑛久のかがやき」で放送されるインタビュー番組の収録後、塩野が語ったのは、転機となった作品、「自分も誰かにとって、そういう存在でありたい」という俳優としての願いだった――。
塩野瑛久 撮影：蔦野裕
○「ヒモ役を演じたい」と言ったらヒモ役オファーが
デビューから近年の作品までを振り返るインタビューを終えた塩野は「とても緊張しました」と苦笑いしながら、「当時を振り返りながらインタビューを受けるのは、いろいろなことがフラッシュバックしすぎて、思考がまとまりませんでした(笑)」と本音を吐露。
それでも、「こういう道を歩んできたんだなということを知るいいきっかけになったと思います」と語り、改めて自身のキャリアを見つめ、「“こうなっていきたい”という理想の自分に向けて、葛藤しながら歩んできたのかなと思います」と実感を口にした。
今回の特集で放送される作品の中で特に印象的だと語るのは、2015年公開の主演映画『きっと いつの日か』。「 “この作品が今回放送されるんだ”という驚きが強いです。あの時の空気や気持ちが、ふわっと思い出されて、懐かしい匂いをかぐような心持ちでした」と表現する。
分岐点になった作品を聞かれると、スーパー戦隊シリーズ『獣電戦隊キョウリュウジャー』を挙げつつ、映画『チャチャ』にも強い思い入れがあるという。
「当時、インタビューで“ヒモ役を演じたい”と言っていたら、まさかのヒモ役でオファーをいただきました(笑)」という経緯が。撮影現場に入ると、「酒井麻衣監督とはドラマでご一緒したことがあり、酒井さんの作る世界観や、現場での立ち居振る舞いなどが印象的でした。また一緒に作り上げられることが楽しかったです」と大きな経験になったようだ。
ただ、撮影は楽しいことばかりではなかったようで、「上半身裸で水をかけられたり、コンクリートの上で転げ回らなければならなかったりしたので、つらさもありました(笑)」と付け加えた。
○有村架純と夫婦役「説得力が必要でした」
6月19日に公開される映画『マジカル・シークレット・ツアー』では、有村架純演じる和歌子の夫・高志役を演じている。実話に着想を得た金密輸事件を題材に、犯罪とは無縁に見える女性たちが自分の手で人生を取り戻そうとする姿を描くエンタテインメント作品だ。
この役作りについては、「有村さんと夫婦であることの説得力が一番必要でした」という意識で、監督と対話を重ねたという。
撮影現場では「ひげをつけました」と照れ笑い。オールアップ時には「お花ではなく、金のなる木を頂きました」と、作品にちなんだプレゼントを受け取ったエピソードも明かした。
●劇団EXILEを離れた理由「さらに駆け上がっていくために」
昨年末で劇団EXILEを離れた塩野。その理由を、「劇団に残って、皆さんとお芝居し続けたいという気持ちもありましたが、イチ俳優としてさらに駆け上がっていくために決断をしました」と、未来へつなげるための選択だったことを打ち明ける。
約3年という在籍期間で、「本当にそれぞれ美学が違っていて、それが魅力的だったんです。友達としても、仲間としても話し合える相手ができたことは大きかったです」と、その経験が糧になったそうだ。
ドラマや映画の現場は、作品が終わればチームが解散する。だからこそ、「共に歩んでいくという実感がある仲間がいることは、今までとは違った思いがありました」と、劇団EXILEで得たつながりを大切そうに語った。
○演じてみたいのは教師「さすがにもう高校生役は難しい」
特集タイトルの「かがやき」にちなみ、“輝いている”と感じる瞬間を聞かれると、「俳優として活躍されている方々は、常にまぶしいですよね」と回答。その上で、「自分も誰かにとって、そういう存在でありたいなと思います」と気を引き締める。
さらに、今後演じてみたい役柄として挙げるのは「教師」。自身が高校に通っていなかっただけに、「10代のころに学生役を演じてみたいと思っていましたが、セリフがほとんどない役だった『GTO』しか経験がないんです」と語った。そこで、「さすがにもう高校生役は難しいので、教師役をやってみたい」というのが動機だ。
演じる上での理想の教師像については、「勉強よりも、生きることを教えたり、今の世論に何かを訴えるような役柄だといいなと思います」と期待を膨らませた。
今回は、6月19日の映画『マジカル・シークレット・ツアー』公開に合わせ、5月・6月の2ヶ月連続の特集。5月は『劇場版 獣電戦隊キョウリュウジャー ガブリンチョ・オブ・ミュージック』、『きっと いつの日か』、『ブラザー・トラップ』(全9話)、『終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−』(全11話)、6月は『ぼくの人格シェアハウス』、『来世ではちゃんとします』(全12話)、『舞台「DECADANCE」〜太陽の子〜』、『チャチャ』と、出演作を通して、その歩みを振り返る。
さらに、これまでのキャリアとこれからの展望、『マジカル・シークレット・ツアー』の魅力を語るSPインタビュー番組も放送。彼がどのように俳優としての光を放ってきたのかを、作品を通して改めて確かめる機会になりそうだ。
ヘアメイク：時田ユースケ（ECLAT）
スタイリスト：守田圭佑
俳優・塩野瑛久が、これまで歩んできた道のりを振り返りながら、静かに現在地を見つめた。『獣電戦隊キョウリュウジャー』や大河ドラマ『光る君へ』で注目を集め、話題作への出演を重ねる一方で、その胸の内には「理想の自分」と向き合い続けてきた葛藤があるという。
日本映画専門チャンネルで5月20日からスタートする特集「2ヶ月連続 俳優 塩野瑛久のかがやき」で放送されるインタビュー番組の収録後、塩野が語ったのは、転機となった作品、「自分も誰かにとって、そういう存在でありたい」という俳優としての願いだった――。
○「ヒモ役を演じたい」と言ったらヒモ役オファーが
デビューから近年の作品までを振り返るインタビューを終えた塩野は「とても緊張しました」と苦笑いしながら、「当時を振り返りながらインタビューを受けるのは、いろいろなことがフラッシュバックしすぎて、思考がまとまりませんでした(笑)」と本音を吐露。
それでも、「こういう道を歩んできたんだなということを知るいいきっかけになったと思います」と語り、改めて自身のキャリアを見つめ、「“こうなっていきたい”という理想の自分に向けて、葛藤しながら歩んできたのかなと思います」と実感を口にした。
今回の特集で放送される作品の中で特に印象的だと語るのは、2015年公開の主演映画『きっと いつの日か』。「 “この作品が今回放送されるんだ”という驚きが強いです。あの時の空気や気持ちが、ふわっと思い出されて、懐かしい匂いをかぐような心持ちでした」と表現する。
分岐点になった作品を聞かれると、スーパー戦隊シリーズ『獣電戦隊キョウリュウジャー』を挙げつつ、映画『チャチャ』にも強い思い入れがあるという。
「当時、インタビューで“ヒモ役を演じたい”と言っていたら、まさかのヒモ役でオファーをいただきました(笑)」という経緯が。撮影現場に入ると、「酒井麻衣監督とはドラマでご一緒したことがあり、酒井さんの作る世界観や、現場での立ち居振る舞いなどが印象的でした。また一緒に作り上げられることが楽しかったです」と大きな経験になったようだ。
ただ、撮影は楽しいことばかりではなかったようで、「上半身裸で水をかけられたり、コンクリートの上で転げ回らなければならなかったりしたので、つらさもありました(笑)」と付け加えた。
○有村架純と夫婦役「説得力が必要でした」
6月19日に公開される映画『マジカル・シークレット・ツアー』では、有村架純演じる和歌子の夫・高志役を演じている。実話に着想を得た金密輸事件を題材に、犯罪とは無縁に見える女性たちが自分の手で人生を取り戻そうとする姿を描くエンタテインメント作品だ。
この役作りについては、「有村さんと夫婦であることの説得力が一番必要でした」という意識で、監督と対話を重ねたという。
撮影現場では「ひげをつけました」と照れ笑い。オールアップ時には「お花ではなく、金のなる木を頂きました」と、作品にちなんだプレゼントを受け取ったエピソードも明かした。
●劇団EXILEを離れた理由「さらに駆け上がっていくために」
昨年末で劇団EXILEを離れた塩野。その理由を、「劇団に残って、皆さんとお芝居し続けたいという気持ちもありましたが、イチ俳優としてさらに駆け上がっていくために決断をしました」と、未来へつなげるための選択だったことを打ち明ける。
約3年という在籍期間で、「本当にそれぞれ美学が違っていて、それが魅力的だったんです。友達としても、仲間としても話し合える相手ができたことは大きかったです」と、その経験が糧になったそうだ。
ドラマや映画の現場は、作品が終わればチームが解散する。だからこそ、「共に歩んでいくという実感がある仲間がいることは、今までとは違った思いがありました」と、劇団EXILEで得たつながりを大切そうに語った。
○演じてみたいのは教師「さすがにもう高校生役は難しい」
特集タイトルの「かがやき」にちなみ、“輝いている”と感じる瞬間を聞かれると、「俳優として活躍されている方々は、常にまぶしいですよね」と回答。その上で、「自分も誰かにとって、そういう存在でありたいなと思います」と気を引き締める。
さらに、今後演じてみたい役柄として挙げるのは「教師」。自身が高校に通っていなかっただけに、「10代のころに学生役を演じてみたいと思っていましたが、セリフがほとんどない役だった『GTO』しか経験がないんです」と語った。そこで、「さすがにもう高校生役は難しいので、教師役をやってみたい」というのが動機だ。
演じる上での理想の教師像については、「勉強よりも、生きることを教えたり、今の世論に何かを訴えるような役柄だといいなと思います」と期待を膨らませた。
今回は、6月19日の映画『マジカル・シークレット・ツアー』公開に合わせ、5月・6月の2ヶ月連続の特集。5月は『劇場版 獣電戦隊キョウリュウジャー ガブリンチョ・オブ・ミュージック』、『きっと いつの日か』、『ブラザー・トラップ』(全9話)、『終幕のロンド−もう二度と、会えないあなたに−』(全11話)、6月は『ぼくの人格シェアハウス』、『来世ではちゃんとします』(全12話)、『舞台「DECADANCE」〜太陽の子〜』、『チャチャ』と、出演作を通して、その歩みを振り返る。
さらに、これまでのキャリアとこれからの展望、『マジカル・シークレット・ツアー』の魅力を語るSPインタビュー番組も放送。彼がどのように俳優としての光を放ってきたのかを、作品を通して改めて確かめる機会になりそうだ。
ヘアメイク：時田ユースケ（ECLAT）
スタイリスト：守田圭佑