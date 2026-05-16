猫にケージを使う良い点と悪い点5つ

ケージには猫の安全を守ったり、療養中の管理をしやすくしたりと、猫と飼い主さんの両方にとってメリットがあります。一方で、使い方を誤ると猫に悪影響を与えかねません。良い点、悪い点について詳しく見ていきましょう。

1.子猫の安全を守る

子猫は好奇心旺盛で、気になったものを確認せずにはいられません。そのため、電気コードを噛む、誤飲する、危険な隙間に入り込むなどの事故が起きるリスクが高い時期です。飼い主さんが見ていられないときや外出時にケージを使えば、思いがけない事故を防ぐことができます。

また、子猫のうちからケージで過ごすことに慣らしておくと、落ち着ける場所として認識するようになり、災害などのいざというときにも安心です。

2.安心できる場所になる

日頃からケージを活用していると、安心できる自分の居場所として認識し、来客のときや大きな音に驚いたときなどの避難場所になります。また、猫にとって避難場所は、隠れて身を守ったり、気持ちを落ち着かせたりするための大切な場所でもあります。

たとえば、環境の変化に敏感な猫にとっては、引っ越し時などにケージが心の拠り所になることも。

安心できる場所として利用してもらうには、ケージを閉じ込める場所ではなく、自分から入りたくなる場所として整えることです。中にお気に入りのブランケットやおもちゃを置く、ごはんの場所にするなどポジティブなイメージを持てるようにしてあげるとよいでしょう。

3.術後・病気の療養に役立つ

手術後やケガの回復中は、傷口への負担を避けるため安静を保つことが大切です。しかし猫は体調が戻りかけるとウロウロ動き回り、高い場所に飛び乗ろうとするでしょう。飼い主さんがつきっきりで管理するのは現実的ではありませんし、言い聞かせられるものでもありません。

そんなときでも、ケージを使えば猫の行動範囲を制限でき、無理な動きを防ぎやすくなります。また多頭飼いの場合は、体調を崩した猫を隔離したり、食事を別々に管理したりする際にも役立ちます。

4.ケージ飼いは運動不足になる

猫にとって体を動かすことは、心身の健康に欠かせません。しかし、ケージの中で過ごす時間が長くなると、思いっきり走り回ったり、自由に高い場所に登ったりすることができず、運動不足になりがちです。

運動不足になると筋力の低下や体重増加の原因になります。体重が増え過ぎると、糖尿病などのリスクや関節や心臓への負担が増え、健康を損なう恐れがあります。また、ストレスが積み重なると問題行動につながることも。

ケージはあくまでも一時的な使用にとどめ、運動不足にならないよう環境を整えてあげましょう。

5.ケージの設置スペースが必要になる

ケージは猫の安全を守ったり、安心できる場所になったりというメリットがある一方で、スペースの問題があります。

また、設置場所にも気をつける必要があります。エアコンの風が直接当たる場所、窓からの日差しが強い場所、生活音が響きやすい場所は猫にとって負担になります。置き場所が限定されるため、住環境によっては、置くのが難しい場合もあるでしょう。

スペースの確保が難しい場合は、折り畳み式のケージの使用がおすすめです。

ケージを上手に使う方法

猫にとってケージは必須ではありませんが、上手に使えば猫と飼い主さんの双方にメリットがあります。ただし、上手に使うには慣れが必要です。

最初は、扉を開けて自由に出入りできるようにします。ケージの中でおやつを与えてポジティブなイメージを持たせる、お気に入りのタオルやおもちゃを置くなど、安心できる環境にしてあげましょう。設置場所は静かで温度変化が少なく、家族の気配を感じられる場所がおすすめです。

また、災害時は避難先でのケージ生活を強いられることも多いため、普段から慣れさせておくと安心です。

ケージはあくまで猫の安全を守る場所であって、閉じ込める場所ではありません。上手に使う最大のポイントは、安心できる環境にすること、無理強いせず、悪いイメージを持たせないことです。

まとめ

ケージは子猫期の安全確保、療養中の管理、災害時の備えなど、あると役立つ場面は多くあります。ただし、長時間の使用は運動不足やストレスの原因になるため、自由に出入りできるようにしておきましょう。

また、安心して利用してもらうには、日常的に使用し猫が自分から入りたくなる場所に整えておくことも大切です。

ケージを上手に活用できれば、猫にとっても飼い主さんにとっても、便利な道具になるでしょう。

(獣医師監修：葛野宗)