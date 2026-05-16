Spotifyはサービス開始20周年を記念し、ユーザー一人ひとりの音楽の歴史を振り返る新たなパーソナライズ体験「Spotify 20: Your Party of the Year(s)」を公開した。5月12日からアプリ内で展開され、リスナーにとっての「デジタル・タイムカプセル」として設計されている。



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この機能では、Spotifyを使い始めた日、これまでに再生した楽曲数、初めて再生した楽曲、歴代で最も再生したアーティストなど、非公開だったデータを含む主要な節目を確認できる。



さらに、各リスナーには「これまで最も聴いた楽曲上位120曲」を集めた特別なプレイリストが提供され、全楽曲に個別の再生回数も表示される。各結果は、シェアカードとして保存でき、ソーシャルメディアで簡単に共有できる。プレミアム会員だけでなく、無料ユーザーも利用可能だ。



あわせてSpotifyは、サービス史上最も再生されたアーティスト、楽曲、アルバム、ポッドキャスト、オーディオブックも発表。最も再生されたアーティストにはテイラー・スウィフトが選ばれ、アルバム部門ではバッド・バニーの「Un Verano Sin Ti」が史上最多再生作品となった。



（BANG Media International／よろず～ニュース）