「周囲にも吸っているカープ選手がいたので自分も大丈夫だと思った」

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“ゾンビたばこ”と呼ばれる指定薬物エトミデートを使用したとして、医薬品医療機器法違反で逮捕・起訴された元広島の羽月隆太郎被告（26）が15日、広島地裁で開かれた初公判で重大証言を行ったのだ。

これを受け、広島の鈴木球団本部長は「再調査します」と明言したが、パンドラの箱が開くことにならないか。広島は羽月被告が逮捕された直後の今年1月、チーム内で調査を行い、“使用を認める選手はいなかった”としたが、騒動の拡大を懸念する声は挙がっていた。

プロ野球界では2005年に、覚醒剤の一種であるアンフェタミンを主成分とする薬物「グリーニー」の蔓延が騒ぎになったことがある。当時、日刊ゲンダイの取材に自らの使用を実名告白し、【薬物とプロ野球の真相】と題した9回にわたる連載でその実態を明らかにした元選手は、「大リーグはもちろん、日本プロ野球界にも間違いなく薬物は蔓延している」と、詳細に具体例を明かしていた。

彼はこう言っていた。

【クスリを飲んでいたのは、助っ人外国人や自分のようなベテランと言われる選手ばかりではなかった。若い選手の中にも手を染めている者が少なくなかった。オレは、長くてあと3、4年。クスリで自分の体にムチを打ってでも、燃え尽きたいが、おまえはまだ、将来があると言うと、『ボクだって一緒です。成績を残せなければ、クビになる。ベテランも若手も関係ないじゃないですか。若いボクらだって、一年一年が勝負。あとがないんです』と反論されて、返す言葉がなかった】

【日本でクスリに手を出していたのはオレだけではない。今すぐに検査を実施したとすれば、ファンがビックリするような大物選手、人気選手の体からアンフェタミンが出てくるかも知れない。中には、グリーニーが覚醒剤と知らずに、安易に手を出している若い連中もいる。何かあってからでは取り返しがつかない】

拘禁刑1年、執行猶予3年の判決を言い渡された羽月被告の証言に怯える選手がいたとしても、不思議はない。

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ところで、事件を起こした羽月被告はどんな選手だったのか。その素性と球団周辺から聞こえた意外な評判とは──。●関連記事 【もっと読む】ゾンビたばこ羽月、球界から聞こえてきた素性と意外な評判 では、それらについて詳しく報じている。