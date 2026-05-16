【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は１５日放送の米ＦＯＸニュースのインタビューで、台湾への武器売却は中国に対する「交渉の切り札」だとの認識を示した。

台湾問題を対中交渉の取引材料とする考えに言及したものとみられ、波紋を呼びそうだ。武器売却の判断については「保留している」と語った。

トランプ氏は、中国が反対している台湾への武器売却について「承認するかもしれないし、しないかもしれない。我々にとって非常に強力な交渉の切り札となっている」と語った。最終判断は「中国（の出方）次第だ」と述べ、中国の対応によって売却の可否を決める考えを示した。中国の習近平（シージンピン）国家主席にとって、台湾は「最優先事項だ」とも指摘した。

台湾問題を巡り、トランプ氏は「現状維持を望んでいる」と語り、「誰かが独立を宣言するようなことは望まない」と明言した。地理的に台湾が米国から遠く離れているとして、「戦争のために（米軍が）長距離を移動しないといけない。そのようなことは望まない」と述べ、中国と台湾の双方に自制を求めた。米国の台湾政策については「何も変わっていない」と強調した。

インタビューは一連の訪中日程を終え、１５日に北京を離れる前に行われた。

その後、トランプ氏は米国に戻る大統領専用機内で記者団に、習氏との会談で武器売却について議論したと説明し、「最終的な決定は私が下す」と述べた。首脳会談で習氏から「台湾を防衛するのか」と問われたことも明かした。習氏が台湾有事における米軍介入の可能性を直接尋ねることが明らかになるのは異例だ。トランプ氏は習氏に対し、「それについては話さない」と答えたという。