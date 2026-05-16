木嶋真優Instagramより

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【モデルプレス＝2026/05/16】ヴァイオリニストの木嶋真優（39）が5月16日、自身のInstagramにて妊娠を発表した。

【写真】第2子妊娠中の36歳モデル「出産まであと3日」のお腹ふっくら姿

◆木嶋真優、妊娠を発表


投稿では「私事にはなりますが、この度、新しい命を授かりましたことをご報告いたします」と発表。「仕事との両立の為に家族と沢山の話し合いや、医師との相談を重ね、尊い命を授かることができました。今日に至るまでに様々な出来事があり、時には、世の中に溢れる幸せな報告から目を逸らしたくなるような日もありました。今があるのは家族の大きな支えがあったからこそです」とこれまでを振り返った。

また、仕事については「医師と相談をしながら、出産間近までコンサートや仕事を続けさせていただくことにしました。ギリギリまで悩みましたが、表舞台に立たせていただく以上、皆様にきちんとお伝えしたいと思い、ご報告を決意いたしました」とつづっている。

続けて「人生の新しいフェーズに入った今、周りの方々に改めて感謝し、私のお腹の中にそっと宿ってくれた命を大切に育みながら、音楽家としてより真摯に音楽と向き合うとともに、一人の母親として、私自身もっと成長していきたいと思っています。コンサートやその他の仕事は予定通り、変わらず続けさせていただきます」と記し、「いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。これからも温かく見守っていただけると幸いです」と伝えた。

投稿にはKURIGAMI KAZUMI氏（＠kuri1936.official）が撮影した写真が添えられている。

◆木嶋真優、有名企業の社長と結婚


木嶋は2020年2月、日本テレビ系バラエティー番組「今夜くらべてみました」の企画「実は昨年、しれっと結婚していた女」で結婚を報告。お相手はブライダル・飲食・不動産などを手掛ける有名企業の社長であることも明かしていた（modelpress編集部）

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