「彼の家にも◯◯をつける」彼氏がいることを打ち明けると【過保護な母】が暴走！？束縛から逃れるために、主人公が下した“まさかの決断”とは...！？

読者の実体験をもとにした衝撃のエピソードをご紹介。異常なほど過保護な母親のもとで育った主人公。初めて恋人の存在を打ち明けると、母親は、思わぬ行動に出ようとします。想像を超える束縛に直面しながらも、主人公が最後に下した決断とは...！？

私の母は昔から過保護で、交友関係や行動はすべて母に把握されていました。帰りが遅くなると何度も電話がかかってきて、自由に過ごすことなど許されませんでした。

高校生になっても状況は変わらず、ある日ついに決定的な出来事が起きます。部屋に戻ると、見慣れない機械が設置されていたのです。それは、私の行動を見張るための監視カメラでした。

「あなたが心配だから」母は当然のように言いました。

その瞬間、家のなかに安心できる場所はなくなり、私は常に監視される恐怖のなかで生活することになったのです。