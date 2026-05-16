井上咲楽、栃木の実家で両親と“自家製味噌作り”の風景を公開「凄いね〜！」「良い奥さんになれそう」
タレントの井上咲楽（26）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。栃木の山中にあるという実家で両親と、自家製の味噌作りに励む様子を公開した。
【写真】「良い奥さんになれそう」“自家製味噌作り”の様子を公開した井上咲楽
井上は「井上家味噌作り2026 今年は3キロで作りました〜 母、父、わたし、ときどきねじ…」「麹を触っていると手がすべすべになってきて、透明感が出てくる気がするのは気のせいでしょうか。手に伝わる豆、塩、麹の感触を楽しみながら作ります。おいしくなりますように！そして今年もたくさん味噌汁をのもう！」などとつづり、大きなボウルに入った大豆を両手でこねる様子など、本格的な味噌作りに励む写真を多数アップした。
この投稿にファンからは「良い奥さんになれそう」「凄いね〜！毎年味噌作ってるのかな？」「家族で仕込むお味噌、美味しそうですね♪」「ええ顔してますね」「料理上手な咲楽さんは味噌まで手作りしてるんですね。めっちゃ凄い」などのコメントが寄せられている。
【写真】「良い奥さんになれそう」“自家製味噌作り”の様子を公開した井上咲楽
井上は「井上家味噌作り2026 今年は3キロで作りました〜 母、父、わたし、ときどきねじ…」「麹を触っていると手がすべすべになってきて、透明感が出てくる気がするのは気のせいでしょうか。手に伝わる豆、塩、麹の感触を楽しみながら作ります。おいしくなりますように！そして今年もたくさん味噌汁をのもう！」などとつづり、大きなボウルに入った大豆を両手でこねる様子など、本格的な味噌作りに励む写真を多数アップした。
この投稿にファンからは「良い奥さんになれそう」「凄いね〜！毎年味噌作ってるのかな？」「家族で仕込むお味噌、美味しそうですね♪」「ええ顔してますね」「料理上手な咲楽さんは味噌まで手作りしてるんですね。めっちゃ凄い」などのコメントが寄せられている。