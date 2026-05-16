【アナグラムクイズ】1分以内で挑戦しよう！「し い み さ あ」を並び替えると？
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
頭を柔らかくして挑戦してみてください。バラバラになった5つの文字を組み合わせて、制限時間1分以内に正しい単語を見つけ出せるでしょうか？ 脳のストレッチにぴったりな問題です！
し い み さ あ
ヒント：最後の文字は「し」
答えを見る
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▼解説
「いさみあし（勇み足）」は、勢い余って失敗することや、相撲で相手を土俵際まで追い詰めながら自分が先に足を出してしまうことを指します。まずは母音と子音の組み合わせを意識するのが解くコツですよ！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
頭を柔らかくして挑戦してみてください。バラバラになった5つの文字を組み合わせて、制限時間1分以内に正しい単語を見つけ出せるでしょうか？ 脳のストレッチにぴったりな問題です！
問題：「し い み さ あ」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
し い み さ あ
ヒント：最後の文字は「し」
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正解：いさみあし正解は「いさみあし」でした。
「いさみあし（勇み足）」は、勢い余って失敗することや、相撲で相手を土俵際まで追い詰めながら自分が先に足を出してしまうことを指します。まずは母音と子音の組み合わせを意識するのが解くコツですよ！
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)