【ワシントン＝栗山紘尚】米国のトランプ大統領は１５日、訪中を終えて帰国する大統領専用機内で記者団に、中国の習近平（シージンピン）国家主席との首脳会談で、核軍縮について協議したと明らかにした。

ロシアを含む３か国による協議の進展への期待も示した。

トランプ氏は記者団から核軍縮について協議したかどうかを問われ、「ロシアや中国の指導者と会う度に話している。今回も確かに議論した」と語った。習氏との間で「非核化について良好な相互理解が築かれている」とも語り、「そこにロシアも巻き込んでいく。極めて有意義なものとなるだろう」と強調した。

核軍縮を巡っては、米露間の枠組み「新戦略兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）」が２月に失効した。トランプ氏は、中国を交えた新たな枠組みが必要だと訴えているが、中国側は要求に応じる姿勢を示していない。

トランプ氏は、習氏から１１月に再度訪中するよう要請されたことも明らかにした。中国で開催されるアジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議が念頭にあるとみられ、トランプ氏は「できる限り出席するつもりだ」と語った。

トランプ氏は「関税については議論しなかった」と述べた。中国外務省は１５日、両国間で「貿易委員会」の設立で合意したと発表した。今後、関税引き下げについて協議するとみられる。