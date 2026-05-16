◆米大リーグ タイガース３ｘ―２ブルージェイズ（１５日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）

ブルージェイズ・岡本和真内野手（２９）が１５日（日本時間１６日）、敵地・タイガース戦に「４番・三塁」で先発出場。メジャー移籍後最長となっている連続試合出塁を「１６」に伸ばし、４打数１安打１得点だった。打率は２割３分９厘。昨季ア・リーグを制したチームは９回に元守護神ホフマンが２死一、二塁からサヨナラ打を浴び、最近５試合で４敗目と波に乗れていない。

岡本は０―０の２回先頭で迎えた第１打席。右腕ハニフィーの初球、外角の９５・１マイル（約１５３キロ）シンカーを逆らわずはじき返し、右翼への二塁打とした。試合のなかった１４日（同１５日）を挟み、安打は３試合ぶり。７試合連続となる４番起用に応え、その後２死一、三塁から８番ヒメネスの２点二塁打で先制のホームを踏んだ。だが、以降は３打席凡退。２三振を喫し、シーズン５２三振は現時点でリーグ１１位となった。

５月に入ってから調子を上げていた岡本。１〜５日（同２〜６日）の５試合で５本塁打、１〜１１日（同２〜１２日）にはメジャー自己最長の１０試合連続安打も記録した。１２日（同１３日）の本拠地・レイズ戦では４打数無安打に終わったが、延長１０回に四球を選んで逆転サヨナラ満塁本塁打を演出。１３日（同１４日）の同戦では２四球で連続試合出塁を「１５」とし、１点を追う８回無死満塁では一時同点となる左犠飛で打点を上げていた。