漫才コンビ「トミーズ」の雅（66）が16日、MBSテレビ「せやねん！」（土曜前9・25）に出演。同番組の“女子会”について語った。

オープニングで「“せやねん女子会”っていうのがあるんですよ。3カ月に1回定期開催してる。ご飯食べていろいろしゃべるんです」と自身が主宰する女性出演者限定宴会の存在を明かした雅。最近も元NMB48・小嶋花梨、同局・山崎香佳アナ、海渡未来アナ、上田芹莉アナと食事をしてきたことを報告した。

「めっちゃ楽しかったな〜！まず恋バナをしました。言えませんけど恋バナの後は、アナウンサーの悪口、NMBの悪口」と言うと、小嶋は「ひと言も言っておりません」、山崎アナも「雅さんがどれだけ口軽いか知ってるので、言うわけがありません」と否定した。

雅は、レギュラー出演するチュートリアル・徳井義実に向かって「君、女子会に入ってるんです」と告げた。「え？入ってるんですか、俺」と不思議がる徳井に、「あなたオバチャンですから。僕もオッチャンに見えたオバチャンですから」と断言した。

雅が「小っちゃい時にお姉ちゃんの化粧品をぬりかけたもん」と回想すると、徳井も「俺もオカンの服着てTSUTAYA行きました」と続き、自身の中に眠る女心？をアピール。爆笑の共演陣から「着て、出て行ったらあかんやろ」とツッコまれた。

雅は徳井を次回8月開催の女子会に誘ったものの、

丁寧に断られ、「多分行けるのに断ったな」と吐露。「いや、普通にルミネの出番が入ってるんで」と苦笑いの徳井に、山崎アナまでが「もう徳井さんは私たちと距離を置き始めた」と指摘したが、徳井は「みんなの恋バナ聞きたいよ、俺。アドバイスするで？」と参加意欲を強調した。

直近の女子会では、雅がメンバー全員とハグして別れたという。日頃から近しいメンバーにハグで親愛の気持ちを伝える雅にとっては他愛ない行動だが、「よう考えたら、あかんねんって！メインMCが、権力で断れない女性にハグすると…」と、セクハラと言われかねない行為だと後で自覚。「謝ります、ごめんなさい」と反省した。

山崎アナからは「感覚としてはマスコットキャラクターみたいな感じに近い。グリーティングで最後にハグしたみたいな」と笑われ、「よかった…ありがとう。訴えない？」と雅。「訴えません、大丈夫です」との言葉に安どしていた。