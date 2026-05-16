◇米男子ゴルフツアー 全米プロ選手権第2日（2026年5月15日 ペンシルベニア州 アロニミンクGC＝7394ヤード、パー70）

首位スタートの久常涼（23＝SBSホールディングス）は2バーディー、5ボギーの73とスコアを落とし、通算イーブンパーの22位に後退した。トップとは4打差。

強風と厳しいピンポジションに苦しんだ。インから出て11番で右サイドのピンを狙った第2打がグリーン奥にこぼれてボギーが先行した。

パー3の14番もグリーン右端のピンに向かったティーショットが手前のバンカーに落ちてボギー。その後はショートゲームのミスも出て16番まで3ホール連続でスコアを落とした。

「今日は風が強くて前半はジャッジがうまくいかなかった。（ピンポジションは）特にバックナイン（イン）がタフだった。あの位置に切られるとどうしようもない。冷静さを欠いたのが残念」と唇をかんだ。

後半は粘りを見せた。3番で8メートルのバーディーパットをねじ込んで挽回。直後の4番で3パットしたのは残念だが、最終9番パー5で第3打を50センチにつけてバーディーフィニッシュ。「明日につながる終わり方になった」と溜飲を下げた。

順位は落としたもののトップとは4打差で週末を迎える。メジャーでのツアー初優勝に望みをつないだ。

米ツアー本格参戦3年目の成長株は「トップとの差は離れていない。明日いいスコアを出せば、いい位置に行くと思う。1打1打が大きくなる。しっかり丁寧にプレーできれば」と前を向いた。