サッカーのポルトガルリーグが、クラブごとに交渉してきた放映権の販売をリーグ一括方式に改めることを決めた。

日本やイングランドのリーグなどでは長く実施されてきたが、欧州５大リーグに続く位置付けで強豪３クラブの予算規模が突出しているポルトガルでは導入が遅れていた。クラブ間の格差縮小や、リーグの国際的な地位の向上につながるか注目される。

同国の各メディアによると、４月に行われたリーグの臨時総会で、ほぼ全クラブが２０２８〜２９年シーズンから一括販売を始める案に賛成した。収益の９割は１部のクラブに分配され、内訳は順位に応じた分が約４割で、均等に配る分が約３割などになるという。

計１億８０００万ユーロ（約３３２億円）に上るポルトガルリーグの放映権収入は、１季あたりの推計でＪリーグより１００億円以上多い。一括販売では２億２５００万ユーロ（約４１５億円）以上を稼ぐ計画で、大手スポーツ紙「ア・ボラ」（電子版）によると、各クラブに一定の割合で配分されるため、守田英正が所属するスポルティングなど「ビッグ３」の収入は今より減る見込み。ただ、人口１０００万人ほどと規模の近いベルギーでは、一括販売方式の導入で放映権料が上がっており、ビッグ３も増収となる可能性はあるという。

各クラブが賛成した背景には、ビッグ３を脅かす存在だったボアビスタの経営危機がある。このクラブでは給料未払いなどが続いてアマチュアの地域リーグにまで降格し、リーグの将来を懸念する声が高まった。今季、欧州チャンピオンズリーグに続く位置付けの欧州リーグで４強に進んだブラガの関係者は「少なくとも、自分たちにはいいこと」と放映権の一括販売に期待を寄せている。（ポルトガル北部ブラガで、平地一紀）