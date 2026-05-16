余命３ヶ月の父が倒れ…ひとり残された5歳息子が必死の対応「パパを守って偉かったね」と称賛＜余命３ヶ月のサレ夫＞

主演・白洲迅×ヒロイン・桜井日奈子による禁断のリベンジ・ラブサスペンス『余命３ヶ月のサレ夫』。

5月15日（金）に放送された第4話では、余命３ヶ月の主人公・高坂葵（白洲迅）が不倫妻・美月（桜井日奈子）との激しい夫婦喧嘩の末、吐血して倒れてしまった。美月はそのまま家を出て行ってしまい、葵は絶体絶命のピンチに。

すると、まだ5歳の息子・蓮（小野晄士朗）が“ある行動”を取り…。

【映像】シタ妻との直接対決から命の危機へ…

◆「子どもの金は親のもんなの！」

第4話では、葵がついに、妻・美月にクラブで働いていたことや不倫がバレていることを伝えた。

すると美月は「どうしよう、怒られる…ケンちゃんに怒られる」と不倫相手の砂山ケンジ（高橋光臣）のことを気にかけ、葵は「こんなときまで、思い浮かべるのはあの人なんだね」と失望する。

それでも取り繕うことなく「お金！お金がないと駄目なの！1億…」と、葵の保険金に執着する美月。すると葵は、美月が受け取る分だった保険金も、受取人を息子の蓮に変更したことを告げた。

これに美月は「葵くんのくせに…葵くんのくせに！」と憎悪の表情を浮かべ、彼に掴みかかる。「子どもの金は親のもんなの！あたしに返せよ！」と、もう本性を隠すことなく叫ぶ美月に、葵は辛そうに「美月…いつからこんなことになった？」と尋ねた。

美月は容赦なく「最初からだよ、最初から無理だったの」と吐き捨て、「いい加減わかってよ！」と突き飛ばす。その衝撃で床に倒れた葵は、血を吐いてうずくまってしまった。

美月は「私は悪くない」「私を裏切った葵くんが悪いんだから！」と、そのまま家を出て行く。

残された葵は動けず、絶体絶命の状況に。そこへ異変に気づいた息子の蓮が現れ、倒れた葵を発見すると「パパ！パパ！」と慌てて駆け寄った。

その後、なんとか無事に病室で眠る葵のシーンに。病室には葵の妹の楓（森日菜美）や後輩の岩崎一樹（庄司浩平）、同期の藤野真莉（新川優愛）が集まっていた。

蓮が電話したことで葵は助かったようで、一同は「蓮くん頑張りましたね」「蓮が電話してくれなかったらって思うと…」「パパを守って偉かったね」と褒めたたえた。