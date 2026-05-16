開催：2026.5.16

会場：ナショナルズ・パーク

結果：[ナショナルズ] 3 - 2 [オリオールズ]

MLBの試合が16日に行われ、ナショナルズ・パークでナショナルズとオリオールズが対戦した。

ナショナルズの先発投手はザック・リテル、対するオリオールズの先発投手はシェーン・バズで試合は開始した。

4回裏、6番 ブレイディ・ハウス 2球目を打ってライトへの犠牲フライでナショナルズ得点 WSH 1-0 BAL

6回裏、5番 デーレン・リレ 2球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでナショナルズ得点 WSH 3-0 BAL

9回表、9番 ジェレマイア・ジャクソン 初球を打ってライトへの犠牲フライでオリオールズ得点 WSH 3-1 BAL、1番 ガナー・ヘンダーソン 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 WSH 3-2 BAL

試合は3対2でナショナルズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はナショナルズのザック・リテルで、ここまで2勝4敗0S。負け投手はオリオールズのシェーン・バズで、ここまで1勝5敗0S。ナショナルズのラブレディーにセーブがつき、2勝1敗2Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 10:30:25 更新