開催：2026.5.16

会場：トロピカーナ・フィールド

結果：[レイズ] 7 - 2 [マーリンズ]

MLBの試合が16日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとマーリンズが対戦した。

レイズの先発投手はイアン・シーモア、対するマーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンクで試合は開始した。

1回裏、4番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 2-0 MIA

2回表、6番 コナー・ナービ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 TB 2-1 MIA

2回裏、8番 ハンター・フェドゥシア 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 3-1 MIA、9番 テーラー・ウォールズ 4球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでレイズ得点 TB 4-1 MIA

4回裏、9番 テーラー・ウォールズ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 6-1 MIA

6回表、7番 ジェーコブ・マーシー 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 TB 6-2 MIA

6回裏、7番 セドリク・ムリンス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 7-2 MIA

試合は7対2でレイズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はレイズのジェシー・ショルテンスで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はマーリンズのジェーソン・ジャンクで、ここまで2勝4敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 10:34:07 更新