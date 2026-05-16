2026年5月16日（土） MLB レイズ vs マーリンズ 試合結果
開催：2026.5.16
会場：トロピカーナ・フィールド
結果：[レイズ] 7 - 2 [マーリンズ]
MLBの試合が16日に行われ、トロピカーナ・フィールドでレイズとマーリンズが対戦した。
レイズの先発投手はイアン・シーモア、対するマーリンズの先発投手はジェーソン・ジャンクで試合は開始した。
1回裏、4番 ヤンディ・ディアス 初球を打ってレフトスタンドへのツーランホームランでレイズ得点 TB 2-0 MIA
2回表、6番 コナー・ナービ 3球目を打って左中間スタンドへのホームランでマーリンズ得点 TB 2-1 MIA
2回裏、8番 ハンター・フェドゥシア 5球目を打ってレフトへの犠牲フライでレイズ得点 TB 3-1 MIA、9番 テーラー・ウォールズ 4球目を打ってファーストゴロ しかしフィルダースチョイスによりオールセーフでレイズ得点 TB 4-1 MIA
4回裏、9番 テーラー・ウォールズ 初球を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでレイズ得点 TB 6-1 MIA
6回表、7番 ジェーコブ・マーシー 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでマーリンズ得点 TB 6-2 MIA
6回裏、7番 セドリク・ムリンス 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでレイズ得点 TB 7-2 MIA
試合は7対2でレイズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はレイズのジェシー・ショルテンスで、ここまで4勝2敗0S。負け投手はマーリンズのジェーソン・ジャンクで、ここまで2勝4敗0S。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-16 10:34:07 更新