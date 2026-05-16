開催：2026.5.16

会場：コメリカ・パーク

結果：[タイガース] 3 - 2 [ブルージェイズ]

MLBの試合が16日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとブルージェイズが対戦した。

タイガースの先発投手はブレナン・ハニフィー、対するブルージェイズの先発投手はトレイ・イェサベージで試合は開始した。

2回表、8番 アンドレス・ヒメネス 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでブルージェイズ得点 DET 0-2 TOR

3回裏、ピッチャー トレイ・イェサベージがワイルドピッチでタイガース得点 DET 1-2 TOR

6回裏、4番 ライリー・グリーン 4球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでタイガース得点 DET 2-2 TOR

9回裏、8番 スペンサー・トーケルソン 5球目を打ってライトへのタイムリーヒットでタイガース得点 DET 3-2 TOR

試合は3対2でタイガースの勝利となった。

この試合の勝ち投手はタイガースのケンリー・ジャンセンで、ここまで1勝2敗7S。負け投手はブルージェイズのジェフ・ホフマンで、ここまで2勝3敗3S。

なお、ブルージェイズの岡本和真はこの試合で4打数、1安打、0打点、打率は.239となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-16 10:36:08 更新