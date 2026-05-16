粉っぽく見えない。“薄膜ツヤ肌”が叶う【キャンメイク】大人向けベースメイク３選
気温も湿度も上がり始めるこれからの季節。大人世代のベースメイクは、“崩れにくさ”だけでなく、「厚塗り感を出さないこと」も重要になっています。最近は、しっかり隠すよりも、軽やかに整えて自然なツヤ感を残す“薄膜仕上げ”がトレンド。そこで今回は、キャンメイクの注目ベースメイクアイテムをチェックしていきます。
粉っぽく見えにくい。“薄膜仕上げ”のセッティングパウダー
パウダーを重ねると、乾燥感や厚塗り感が気になる人におすすめが「クリアヴェールセッティングパウダー」です。
▲キャンメイク「クリアヴェールセッティングパウダー」 先行１色 ￥1,078（税込）
フリーズドライ処方を採用した繊細なパウダーで、肌にのせるとふわっと軽やか。粉感を抑えたなめらかな仕上がりで、今っぽい薄膜ベースメイクとも好相性です。皮脂吸着成分配合でテカリを抑えながら、ツヤ感を消しすぎないのも魅力。コンパクトなので、外出先のお直し用としても活躍してくれるでしょう。
ベタつきにくいのにうるおう。春夏に使いやすいUV下地
気温が上がる時期は、“保湿感は欲しいけれどベタつきたくない”という人も多いはず。そんな季節に取り入れやすいのが、「マーメイドスキンジェルUV（オイルブロック）」です。
▲キャンメイク「マーメイドスキンジェルUV（オイルブロック）」 SPF50＋PA＋＋＋＋ ￥770（税込）
みずみずしいジェルタイプで、化粧水感覚で軽やかに使えるテクスチャーが特徴。少量でも伸びが良く、ベースメイクを重たく見せにくいのもポイントです。皮脂によるベタつきやテカリを抑えながら、サラッとした肌印象をキープできますし、白浮きしにくいカラーでファンデーションの色味に影響しにくいのも魅力になります。
“疲れて見えにくいツヤ感”を作る白みパープルハイライト
ツヤメイク人気が続く中、大人世代が意識したいのは“ギラつかない立体感”。そんな今っぽいツヤ感を演出しやすいのが「むにゅっとハイライター」の“05アメジストブルーム”です。
▲キャンメイク「むにゅっとハイライター」 先行１色（05アメジストブルーム） ￥638（税込）
白みパープル系カラーながら肌なじみが良く、自然な透明感を演出。偏光パール入りで、光を受けるたびにやわらかなツヤ感をプラスしてくれます。ファンデーションの上から重ねてもヨレにくく、ラフに使っても自然になじみやすい質感。ギラつきすぎないので、“疲れて見えにくいツヤ肌”をめざしたい人にも取り入れやすそうです。
軽やかさ、ツヤ感、崩れにくさ。そのバランスを自然に整えてくれる３つのコスメ。春夏のベースメイクを見直したい人は、ぜひチェックしてみてくださいね。＜text＆photo：Chami＞
🌼今っぽい人は“ハイライトを光らせすぎない”。2026春夏・ツヤ肌メイクの正解