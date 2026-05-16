飽きられる心配なし。男性が「会うたびに好きになる女性」とは
最初は盛り上がっていたのに、気づけば男性の熱量が下がっている。そんな恋愛がある一方で、会うたびに好感度が上がっていく女性もいます。その差は“関係の続け方”にあります。
最初から“全部”を見せていない
出会ってすぐに、自分の話を全部していませんか？最初に距離を縮めすぎると、その後の新鮮さが残りにくくなります。会うたびに好きになる女性は、自分の話や価値観を少しずつ見せています。「まだ知らない部分」があることで、興味が続きます。
“いつでも会える状態”を作っていない
誘われたら毎回すぐ予定を合わせていませんか？会えることが当たり前になると、男性の中で特別感は薄れます。好かれ続ける女性は、自分の生活も優先しているもの。会える頻度に波があることで、一回一回の時間が印象に残ります。
“毎回同じ空気”で終わっていない
会うたびに同じ話題、同じ流れになっていませんか？安心感は大切ですが、変化がなさすぎると刺激も減っていくもの。「最近これ始めたんです」と小さな変化を持っている女性は、会うたびに新しい印象が増えていきます。
男性が会うたびに好きになる女性は、特別な駆け引きをしているわけではありません。全部見せすぎない、会える状態を作りすぎない、小さく更新する。この積み重ねが、“また会いたい”につながります。 ※画像は生成AIで作成しています
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