後ろ姿がなんだか重たい…。大人世代が見直したい“背中印象”の整え方
薄着になるほど気になるのが、後ろ姿の“なんとなくの厚み”。体重は変わっていないのに、背中が重たく見えるという違和感の背景には、「姿勢の崩れ」や「肩甲骨まわりの硬さ」が関係している場合もあります。
特に大人世代は、スマホやPC時間の増加によって胸まわりが縮こまりやすく、背中の筋肉がうまく使えなくなることも。そこで取り入れたいのが、ヨガの基本ポーズ【ベビーコブラ】です。背中を無理に反らせるのではなく、“胸をやわらかく開く”感覚で行うことで、上半身の印象をすっきり整えやすくなります。
【STEP１】土台を整える
うつ伏せになり、両手を肩の真下にセット。ひじは軽く曲げ、脇を締めすぎず自然に体側へ添えます。脚は腰幅程度に開き、足の甲を床へ預けるようにしましょう。
この時、腰を反らせようとするのではなく、お腹を軽く引き上げながら“首を長く保つ”意識を持つのがポイント。まずは、無理なく動けるポジションを丁寧に整えます。
【STEP２】胸を前に伸ばすように引き上げる
息を吸いながら、背中の力を使って上半身をゆっくり持ち上げます。高く反ろうとせず、胸の上部を前へ滑らせるようなイメージでOK。
肩甲骨を軽く寄せながら、鎖骨を横へ広げる感覚を意識すると、首まわりまでスッキリ見えやすくなります。視線は少し前へ向け、呼吸を止めずに３〜５呼吸（30秒間）キープしましょう。
▶効かせるコツ
肩に力が入ると首が縮こまり、背中全体が使いにくくなります。肩を下げ、胸をやわらかく開く意識を持ちましょう。
背中は自分では見えにくいからこそ、印象の差が出やすいパーツ。毎日少しずつ整える習慣を続けることで、横顔や後ろ姿の雰囲気も変わっていきます。まずは１日１セットから、自分のペースに合わせながら取り入れてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事はヨガインストラクター、トレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
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