会えない時間が続くほど差が出る。男性が本命相手にだけする“関わり方”とは
交際しているからといって、毎日会えるわけじゃないというケースがほとんど。だからこそ、“会えない時間の行動”にこそ本音が出やすいのです。実際、男性は本命相手に対して、会えない時間が続く時ほど接し方が変わっていきます。
完全に放置しない
男性は本命相手には、どんなに忙しくしていても関係を切らしません。毎日長文を送るわけではなくても、「おはよう」「おつかれ」などの連絡は欠かさないでしょう。この“完全には離れない動き”が特徴です。
状況だけでも共有しようとする
男性は本命相手には、「忙しい」だけで終わりません。どうして忙しいのか、どんな状況なのかを自然に説明しようとします。相手を不安にさせたくない意識が自然と表れるのです。
“次につながる話”をしてくる
会えない時間が続いても、男性は本命相手には「落ち着いたら会おう」「次ここ行こう」と未来につながる話をしてくるもの。この“先を見据えた姿勢”もまた、男性の本命サインと言えます。
会えない時間が続くほど、男性の“関係への本気度”が見えてくるもの。あなたと、どう関わろうとしているかを見れば、あなたに対する想いがハッキリとわかるでしょう。 ※画像は生成AIで作成しています
🌼「返信遅くてごめん」連絡頻度では測れない“大人の本命LINE”の見極め方