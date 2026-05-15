「香典っていくら包むのが正解？」大人世代が意外と迷う“金額マナー”の基本
突然の訃報に触れた時、日程や場所を確認しながら、「香典っていくら包めばいいんだっけ…？」とスマホ検索した経験がある人は少なくないはず。年齢を重ねてくると、友人の親御さん、会社関係、親族付き合いなど、参列する場面も少しずつ増えていくものです。一方で、香典の金額マナーは“今さら聞きにくい”話題でもあります。そこで今回は、大人世代が迷いやすい「香典の基本」を解説します。
一番迷うポイントは“関係性の距離感”
香典には「絶対にこの金額」という正解があるわけではありません。一般的には、友人や会社関係なら5,000円前後、親族の場合は１〜３万円程度を包むケースが多いと言われています。
でも、“完璧な正解”を探しすぎなくても大丈夫。無理のない範囲で、丁寧に気持ちを伝える感覚が大切です。
“偶数NG”より、意外と迷うこと
香典では、「4」や「9」を避けるイメージを持つ人も少なくありません。これは“死”や“苦”を連想させるためと言われています。一方で、「偶数は避けるべき？」と悩む人もいますが、香典の場合は結婚祝いほど厳密に考えなくても問題ないケースも増えています。
それより、「新札ってダメなんだっけ？」と直前に慌てる人の方が多いかもしれません。あまりにピンとした新札は、「準備していた」印象につながると言われるため、軽く折り目のあるお札を選ぶ人もいるようです。
“香典か、それ以外か”で迷う時もある
訃報を受けた時、「香典を送るべき関係なのかな」と迷うこともあるでしょう。特に、遠方で参列できない場合や、後から訃報を知ったケースでは、お線香などの弔意ギフトを選ぶ人もいます。現金ほど金額感に悩みにくく、「気持ちを伝える方法」のひとつとして取り入れられることもあるようです。
また、親族や会社関係の場合は、一人で判断せず、兄弟姉妹や同僚など近い立場の人に相談してみるのも自然な方法。「部署でまとめる」「連名にする」といったケースも少なくありません。
香典マナーは、“完璧さ”を競うものではなく、相手を思いやる気持ちや丁寧な姿勢が大切。だからこそ、必要以上に不安になりすぎなくても大丈夫です。急な場面ほど落ち着いて判断するのは難しいからこそ、“最低限の基本”だけでも知っておくと安心感は変わります。大人世代になるほど増えていく冠婚葬祭。今のうちに、自分なりの基準を持っておくのも一手です。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※記事は冠婚葬祭マナーの一般的知見を参考に編集部で構成しています
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