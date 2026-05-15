【40代・50代】体型カバーしてるのにアカ抜ける。2026春夏コーデの正解
体型をカバーしたいのに、ゆったり服を着るとどこか重たく見えることはありませんか？隠したい気持ちから服のサイズ感を大きくしすぎると、全体の重心が下がり、“頑張って隠している印象”につながることも。2026年春夏は、“隠す”より“軽やかに整える”バランスがトレンドです。空気を含むようなシルエットや、自然に下へ流れる素材感を取り入れることで、体型をカバーしながらもアカ抜けた印象へ整えやすくなります。
「全部ゆるい」が重たく見える原因に
体型を拾わないように、トップスもボトムもオーバーサイズでまとめていませんか？もちろん適度なゆとりは必要ですが、“全部ゆるい”状態になると、シルエットが横へ広がりやすくなります。
▲トップスもボトムもゆるくまとめすぎると、重心が下がり、全体が重たく見えやすくなる
特に2026年春夏は、“軽さ”や“空気感”がキーワード。ボリュームで隠すよりも、動きや抜けを作るほうが今っぽく見えます。
“落ち感素材”で自然に軽やかに見せる
今季の体型カバーで重要なのが、“落ち感”のある素材選び。とろみ素材や柔らかなシャツ、自然に下へ流れるパンツを選ぶことで、シルエットが広がりすぎず、縦ラインがきれいに見えやすくなります。
▲落ち感のある素材は、裾に自然な動きが生まれ、シルエットを広げすぎず軽やかに見せやすくなる
特に、歩いた時に裾が揺れるような素材感は、抜け感を作りやすく、重たい印象をやわらげるポイント。隠しているのに軽やかに見える人は、“素材の動き”を上手に使っています。
“重心アップ”で今っぽく整う
体型カバーコーデをアカ抜けて見せるには、“重心を下げすぎない”ことも重要です。長めトップスをそのまま下ろして着るだけだと、全体が間延びして見えることがあります。
▲前だけ軽くインし、首元や手首に抜けを作ることで、視線が上に集まり軽やかな印象に整いやすくなる
例えば、トップスの前だけ軽くインする。首元や手首に少し抜けを作る。こうした小さな工夫だけでも、視線が上に集まり、全体が軽やかに見えやすくなります。
すべてを隠すより、“軽さを残す”。それが、2026年春夏らしい体型カバーコーデのポイントです。サイズ感だけでカバーしようとするのではなく、素材や重心、抜け感を少し意識するだけで、印象は大きく変わります。まずは、“重たく見えていないか”を見直すことから始めてみてください。＜text：ミミ 監修：YOMI（パーソナルスタイリスト）＞ ※画像は生成AIで作成しています
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